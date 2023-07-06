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06/07/2023

抽查領消費券資格 澄清3天內未覆不DQ 接逾10宗冒認個案 強調不直接索取個人資料

#短訊 #財經事務及庫務局 #消費券
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　　【晴報專訊】第二期2,000元消費券本月16日發放，政府近日已透過短訊抽查部分市民是否在港居住，以符合領取資格，並要求在3個工作天內聯絡秘書處或承辦商。坊間一度流傳，若未及時回覆，恐被「DQ」失去領取資格，惟政府昨午澄清，市民不會因此喪失資格，補交資料便可。當局指，接獲10多宗疑冒認相關短訊或電話的欺詐個案，已轉交警方跟進，提醒市民短訊只會通過特定號碼發出，不會直接索取市民個人資料。

 

政府指，市民不會因未覆抽查短訊喪失領消費券資格，可後補相關證明文件。

 

　　財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民昨晨稱，近日已向部分市民發放抽查消費券領取資格的短訊，相關市民須在3個工作天內致電秘書處或承辦商，否則會以短訊通知其失去領取消費券資格。若該市民仍無任何表示，本月16日將不獲發放消費券，但屆時仍可聯絡消費券計劃秘書處，補交所需資料，若通過資格審查，便會獲補發。他透露，目前已有一半被抽查市民，回覆當局後確認資格。

 

將再收短訊或來電 按時補交資料

 

　　惟政府發言人稍後澄清，如在3個工作天內未獲回覆，秘書處或承辦商會再發短訊及致電相關市民，市民不會因此喪失領取消費券資格，只要按時回覆並提交相關證明文件，便會安排盡快向其補發消費券。

 

政府近日透過短訊抽查領消費券資格（設計圖片）

 

　　莊國民又表示，有接獲市民查詢，指收到懷疑冒認秘書處或承辦商的短訊或電話，當中涉及10多宗疑欺詐個案，已轉交警方跟進。他強調，秘書處只會用特定電話號碼聯絡市民，相關號碼已在網站列出，且不會播放電話錄音或附上任何連結。職員會在電話中解釋抽查安排，不會直接索取個人資料，僅在有需要時要求他們透過電郵或親身到秘書處提交。政府提醒，如市民對來電或短訊有懷疑，或想查詢其登記審核情況，可致熱線185000查詢。

 

轉載自: 晴報

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