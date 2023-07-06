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06/07/2023

法國炸了點收科？

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　　近日法國非裔青年被警員射殺，導致法國各地示威及騷亂四起，但騷亂持續5天之後，各地已大致回復平靜，迅速得頗令人意外。雖然法國決定「斷網」是平亂的關鍵，但作為管治者，每個政府務須關注社會鴻溝，維持社會穩定，投資者才可股照炒，錢照賺。

 

　　投資與社會穩定有多大關係，看看量化了的法國社會損失便知道。雖暫未「埋單計數」，但據初步統計，自6月28日騷亂之初，至7月2日這5天期間，法國全國有：

 

　　逾200家商業機構遭洗劫，包括位於巴黎的「蘋果」零售店，讓暴徒予取予攜，；位於馬賽的大眾汽車展銷店也遭洗劫，店內新車被搶駛走，損失更慘重；

 

　　300個銀行網點遭燒毁；

 

　　250間香煙專賣店遭破壞；

 

　　約1100座建築物被人縱火或破壞；

 

　　5900輛車遭焚毁；

 

　　1.2萬個垃圾桶遭焚毁。

 

　　法國5天內損失逾10億歐元(折合約逾85.2億港元)，平均每天損失了17多億港元！此外，法國全國5天內，拘捕了3200人，平均每天拘逾600人，被捕者的平均年僅17歲，而被射殺的非裔青年納赫爾也正是17歲。

 

引爆火藥庫　烈焰燎原

 

　　雖說被捕者平均年齡17歲，但其實有不少11至14歲兒童及青少年被人利用，作為先頭部隊向前衝鋒或阻礙警察，以掩護後面持槍的暴徒去打、砸、搶、燒等，如此充滿心理戰略的戰術性行動，怎不會令人聯想到有組織在背後策劃？

 

　　回說今次騷亂的源頭、被射殺的17歲青年納赫爾，他住在巴黎西部近郊楠泰爾(Nanterre)，是典型的「郊區青年」，但這「郊區」的景色並不好，其實是「紅番區」。這群年輕人的特質是失業，終日游手好閒，無所事事。在楠泰爾，納赫爾所屬年齡組別(15至24歲)的失業率高達23.1%！對比當地整體13.7%的失業率固然高得多，比起整個法國8%的失業率就更高了！(香港目前的失業率是3%。)

 

　　塑造郊區青年的楠泰爾也有其故事。二次大戰後，法國政府在巴黎郊區為北非移民提供廉租住屋，而這群移民則為巴黎提供勞動力。時至今日，楠泰爾約有四分一(24%)居民是北非、中東等地的移民，又因當地汽車製造業萎縮，遂造成當地失業率和犯罪率均高的特質。

 

　　在巴黎與楠泰爾，或類似的城市與市郊地區的城鄉差距，包括青少年物質生活的匱乏，加上伊斯蘭移民的宗教及文化與西方文化的差異，都成為了社會動亂不安的火藥庫。

 

貧富差距大　社會鴻溝

 

　　有評論指出，法國幾十年來，針對弱勢社群的政策並沒有成功減少不平等情況，收窄社會鴻溝（見圖）。

 

 

 

　　原本法國有所謂的「優先社區」(priority neighbourhoods)，乃根據當區居民的平均收入--人均每年低於11250歐元(約95850港元)來定義，以便政府提供配套政策及福利。法全國有1500多個這樣的社區，分布在859個城市，約540萬名居民，佔法國全國人口的8%。

 

　　優先社區有一半居民每月生活費不足1168歐元(約9950港元)，而法國人一般的生活費為1822歐元(約15520港元)，每月生活費的差距達36%，約5570多港元；貧困率超過40%，而法國全國平均貧困率則為15.5%。值得留意的是，像楠泰爾一樣，這些社區約有四分之一年輕人都沒有受過教育，同時失業。

 

　　應付騷亂，法國調動了4.5萬名警察及憲兵，收效卻小。最近幾天騷亂得以緩和，主要是法國政府抓住了TikTok、IG、Twitter、FB等年輕人的社媒，直接令法國境內「斷網」，不能出posts、發帖，也沒有流量。政府截斷暴徒與背後組織、主使者的通訊平台，烏合之眾才不再氣焰囂張，社會才由躁動不安回復安寧。

 

　　法國騷亂的情景，港人是否似曾相識？其實，每個政府都要時刻留意著社會貧富的差距，也要令到青年人抱有希望，看見前途，而不要感到沮喪無助，這是全世界的政府都必須做的事。不過，一旦以上社會「火藥庫」被「有心人」(有外媒指是CIA)引爆的話，為政者今時就必須果斷「斷網」。

 

　　水能載舟，亦能覆舟，當社交媒體被人利用，政府「斷網」才可保社會秩序；社會穩定，才可保社會財富、上市公司，股繼續炒。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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