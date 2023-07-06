投資群組 十「組」九騙

姊妹們，如果妳是社交媒體的活躍份子，必定會留意到，近期關於邀請讀者加入投資群組的情況十分普遍。不過，我認為，絕大部分都是假的，因此，我今日的文章標題就用了「十『組』九騙」來形容，取其「十賭九騙」的諧音。

事實上，很多人都認為，股票市場某程度上也是個賭場，而有錢搵的地方，就必定有騙子和騙局，這是無可避免的，我們只能自求多福！

我粗略估計，無論是經常上電視或電台評論股市的財經分析員，還是名不經傳，甚至已經轉趨低調的股評人，都被不法分子利用，在社交媒體宣傳會開設投資群組，造福股民！

我身邊也有些財經專家的朋友，經常在各大傳媒作股評和給貼士的，大家都笑言，如果沒有被人看上眼，以及「擺上枱」，即代表自己仍欠知名度和吸引力呢！

我之所以認定這些邀約，大部分都是騙局，原因很簡單，因為這些不法分子太懶了，幾乎每個股評人的那段「宣傳稿」都是千篇一律，只改少許字眼。

以下這兩段是較早時期出現的，也是最「經典」的。

「多謝大家支持，我係XXX，啲股民朋友跟住我學習兩個月，由虧損到獲利近千萬。低薪血汗打工仔都可以透過投資翻身成為財務自由嘅人生勝利組！好多朋友問我點樣聯絡，想知我嘅推介同埋心得技巧。所以我開咗一個全免費嘅『心水股社團』，但名額有限，快啲加入啦！」

「大家好，我係XXX，我組建咗一個群組，內容只同大家討論股票訊息，唔收費一同部署大盤，唔敢話所有人都可以盆滿鉢滿，但係都會有收穫。加入我嘅討論群組，抱團取暖！不定期推薦強勢大盤股同埋分享經驗，大家一同討論。前段時間我推薦嘅前3隻股票喺過去幾個月分別漲了233%、291%和368%。我嘅股民老友跟住我學習兩個月，由蝕到獲利近千萬。低薪打工仔都可以透過投資翻身成為財務自由。」

姊妹們，單憑這兩段文字，就可以肯定這是騙子和騙局，因為學兩個月投資，就可以由虧損，變成獲利近千萬，完全是天方夜譚。而且，大盤股又怎可以令人短時間發達呢，實在是開玩笑（請用普通話讀）？！

如果這是真的，那有人再願意辛勤地工作？！另外，過去幾個月，大市反覆偏軟，根本就找不到有升了兩至近4倍的股票。細價股都沉寂了，何況是大盤股？！如果沒有，又何來可以獲利近千萬呢！？

再者，當妳發現以上類似的文字，接連出現在不同財經分析員的社交媒體當中（具體文章或許有少許出入，但核心內容幾乎都一樣），妳就應該肯定，這都是不法份子的所為了。

我知道，很多「受害者」都已經報警，警方也會介入調查，但我不知道可以有甚麼成效。因此，姊妹們應該先行自保，千萬不要輕信這些騙人的技倆，投資絕對不是飲茶食飯的事，不可能輕輕鬆鬆，兩個月就由蝕變到賺近千萬的。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au