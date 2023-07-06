高頻信貸數據增加了聯儲第二次加息的機會

剛剛出來的商業信貸高頻數據顯示，商業銀行貸款大幅上升，漲幅更為過去八周最高的，工商貸款、居民房貸和信用卡借款均有明顯反彈。工商企業貸款一周增加了102億美元，居民地產貸款增加50億，信用卡貸款38億，這些數據反彈在挑戰人們關於經濟衰退的預期，也給聯儲壓力實施第二次加息。

最近歐、美、英、日央行，齊齊發表了更加鷹派的言論，給下半年全球經濟走勢蒙上了一層陰影。其中最為強硬的是歐洲央行，總裁拉加德強調要堅持「持續」的緊縮政策，來遏制工資上漲和經濟過熱。歐洲央行預測，如果不冷卻就業市場，2025年時候歐元區工資會上漲14%，觸發工資-物價的螺旋攀升。

能源通脹和供應鏈通脹在歐元區已經基本消失，但是工資上漲在加速。儘管歐洲沒有出現美國就業市場的供不應求，經濟也連續兩個季度負增長，但是之前的物價上漲觸發了此起彼伏的工潮，也帶來了工資的上升。就業人數增加加上工資增長加速，使得全民收入增長加速。歐洲經濟可能在未來一年只有0.2%-0.3%的溫和增長，但是居民部門的超額儲蓄接近GDP的7%。

預計歐洲央行會在7月和9月會議上各加息25點，之後根據情況決定接下來的政策動作。西班牙的CPI已經回落到1.6%，低於政策目標的2%，但是德國的CPI卻滯留在6.8%，這個加大了歐洲央行推出統一的貨幣政策的難度。歐洲央行7月開始將每月縮表額度從之前的150億歐元，上調到250歐元，它的資產負債表從現在的7.7萬億歐元下降到2024年底的6.1萬億，對市場的衝擊可能比較大。

美國聯儲局主席鮑威爾也擺出相對強硬的姿態，「儘管政策在限制經濟，但是可能限制得不夠，或限制得不夠長時間」。他把矛頭直接指向就業市場。在國會半年度聽證會上，鮑威爾直言「今年年底前進一步加息將是適當的」。市場普遍認為6月份沒有加息只是一個暫停，期貨市場價格隱含著超過八成的概率FOMC會在7月會議上加息25點，之後會不會繼續加息，取決於未來的數據。

月度數據大致反映，美國經濟在第二季度仍維持著1.5-2%的增長速度。房地產市場出現反彈，服務業依然火爆，耐用消費品訂單上漲。美國經濟的韌性，超出了許多人的預計。當然，最近的ISM數據偏弱，並持續落在榮枯線之下。服務業強、製造業弱的格局仍舊維持。

美國的關鍵搖擺因素還是在就業市場，以及相關聯的家庭收入增長。儘管旅遊休閒、醫療保健和政府部門還會有進一步的增長，但是增長速度已經明顯放緩，而其他部門如建築、金融、IT行業則已經進入萎縮狀態。請人-失業比率在下降，失業補貼申請人數升上新的臺階。堪薩斯聯儲勞工市場狀況指數已經回落到2019年水平，預示著非農就業數據下半年會明顯降溫。

有足夠的徵兆，美國就業市場可能會在下半年冷卻，不過最終結果尚待確認。後疫情時代出現的「超額消費」，應該已經接近尾聲，但是此判斷目前仍屬假設。這使得聯儲的貨幣政策處在摸著石頭過河狀態，筆者的預測也同樣處在摸著石頭過河狀態。最可能發生的是，聯儲局在7月和9月各加息25點，然後就此結束本輪加息週期。聯儲最快今年底或明年初重新審視利率政策，到時候看金融緊縮情況和經濟衰退風險。明年減息的力度未必小。

本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，也非投資建議或勸誘。



