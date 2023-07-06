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06/07/2023

今轉全球經濟衰退，亦係富人衰退？「貧者愈貧、富者愈富」會被改寫？

#人工智能 #AI #富人衰退 #減薪 #藍領 #競爭優勢 #經濟衰退 #白領 #打工仔 #裁員
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　疫情幾年間對各行各業打擊十分大，好多公司裁員、減薪、減資源，而最受影響必定係飲食業、服務業、建造業或其他藍領工業。當時白領或文職工作對比下情況較好，科技 / 人工智能相關行業更有唔錯嘅前景。但今天疫情過後，情況將可能180度轉變。一向被視為收入較高嘅白領一族，未來幾年有機會經歷大裁員或減薪。同一時間，藍領一族或非辦公室一族嘅薪金則會有可觀升幅。俗語「貧者愈貧、富者愈富」喺疫後可能將會被改寫。

 

　　早前有美國數據指，2023年首五個月已經有過百間科技公司裁員，裁員人數高達約19萬人，對比上年同期上升約20%。除科技公司外，其他行業亦唔太樂觀，外國媒體更形容為「The Disappearing White Collar Job（消失中的白領）」。其實白領工作/ 文職工作喺疫情期過度發展，尤其係科技相關行業，招聘人手遠超估計。再者自ChatGPT出現後，企業開始研究如何利用人工智能取代員工。以上種種情況下，加上生意利潤大不如前，企業不得不重新思考員工長遠嘅價值，令將來可能出現較大嘅結構性轉型，如永久刪去某些職位，或部分部門唔再需要高層級別，轉為由外判公司管理或多部門合併。同時間LinkedIn喺年頭數據指，招聘數字對比去年亦減少約兩成，情況令人擔憂。

 

　　另一方面，藍領工作或其他非辦公室工作情況則出現逆轉。去年年尾美國新增工作類別最多為飲食業、建造業、製造業等，薪酬同職位都有所上升，而低收入人士加薪速度亦加快。主要原因係疫情時以上行業打擊太大，公司倒閉或裁員情況嚴重。到疫情結束後，因呢類行業難以被人工智能或其他工具取代，加上疫情間少人入行，所以最後需求量大增，議價能力繼而上升。

 

　　此消彼長，今次經濟轉差間接地由有錢人幫手「埋單」，所以有學者指今次除咗係全球經濟衰退（Recession）外，亦係「富人衰退（Richcession）」。而今次Richcession另一連帶效果係，不少有錢人估計今次經濟衰退時間會較長，對未來缺乏信心，所以最後決定提早退休，一了百了。

 

　　過去一段長時間經濟都處於周期中繁榮階段，而今次衰退出現基於太多成因，相信仍需要較長時間先能從衰退、復蘇、蕭條走出去。大家應準備如何保持自己嘅競爭優勢，從逆境中求存。

 

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