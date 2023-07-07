警紅磡尋獲賊車 追緝5匪 刀錘匪劫麼地道錶行 掠逾380萬元名錶

【晴報專訊】尖沙咀麼地道一間錶行昨遭刀錘匪闖入行劫，扑毀玻璃飾櫃，只約2分鐘迅速掠去8隻名錶，估計市值逾380萬元，匪徒得手後登上接應的銀色私家車逃去。警方接報在多處路障進行搜捕，其後在紅磡紅荔道尋獲懷疑涉案賊車，警方對案件展開調查，正追緝5名匪徒下落。消息指當中2名匪徒疑為南亞裔人士。

案發現場為麼地道22至28號中福商業大廈地下一間錶行

劫案發生於昨日下午2時許，現場為尖沙咀麼地道22至28號中福商業大廈地下一間錶行。根據閉路電視拍到片段，錶行當時約有3名女職員和1名孭背囊的男顧客。其後該男顧客打開店門準備離開，其時另一名正講電話的男子步入店內，而2名手持鐵錘、蒙面穿深色衫匪徒緊隨闖入，孭背囊的男顧客被嚇得退入店內躲在一幅牆後；正在講電話的男子見勢色不對，悄悄地步出店外。

其中1名匪徒持刀（電視截圖）

持錘匪徒狂扑玻璃飾櫃（電視截圖）

2名深色衫匪徒屬「主力」搶劫，其中1人揮動大錘向玻璃飾櫃狂扑，連環扑了近20次，另1人則用刀指嚇職員，飾櫃玻璃被扑毀後，2匪伸手將手錶掃入袋。搶掠其間，另一名身穿淺色連帽衞衣的同黨站在門口，一手抓住門框負責「把風」。

1匪狂扑飾櫃 1人持刀指嚇

另一段街外閉路電視片段，拍到身穿淺色連帽衞衣匪徒手持長刀從錶行率先跑出，登上停在馬路的接應銀色私家車，未幾2名深色衫匪徒手持懷疑載有贓物的袋，相繼走出錶行跳上賊車。其時一名疑似是錶行女職員追出，舉起手機攝錄賊人車輛，但賊車隨即絕塵而去。

匪徒得手後乘車逃去（電視截圖）

警方接報後，在多處設置路障進行搜捕，於案發約1小時後在紅磡紅荔道尋獲懷疑涉案車輛，惟賊人已離去。警方在錶行調查，發現店舖櫥窗遭鐵錘打凹，錶行負責人經初步點算後，約8隻名錶被掠去，估計市值超過380萬元，鑑證科人員亦奉召到場掃取指模，警方其後檢獲一個袋作證物，並對案件展開調查，現正追緝5名年約30至40歲匪徒歸案。