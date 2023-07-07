《靈戲逼人》曬粵劇功架 受力捧新晉小生阮浩棕一望龔嘉欣即NG

【晴報專訊】近來備受力捧的無綫新晉小生阮浩棕，在新劇《靈戲逼人》中飾演文武生阿東。浩棕在前晚一集中，在短短40秒場口大騷粵劇功架，不過他笑言拍攝與「女鬼」龔嘉欣同場的場口更為困難，皆因他要扮作看不見對方。

阮浩棕拍攝《靈戲逼人》前，特別接受唱腔及造手等專業訓練。

阮浩棕早前在《隱形戰隊》及《隱門》的演出相當搶鏡，今次在《靈戲逼人》亦佔戲甚重，有望力爭「飛躍男藝員」獎。在《靈》劇前晚一集中，浩棕為了教訓拿粵劇戲服及道具開玩笑的學生，在操場上大展拳腳功架，大擺粵劇甫士，又隨心所欲揮動大大支道具旗，短短40秒的場口，盡考演技及身手。

阮浩棕隨心所欲揮動大支道具旗，身手不凡。

即學即拍動作戲

拍過不少動作戲的浩棕，表示該幕戲拍足大半日：「由朝早拍到下晝㗎！拍動作戲一定花好多時間，有啲動作係即學即拍。我拍動作戲習慣一到現場就觀察武指度招，盡量掌握咗先，縮短學習時間，加快拍攝進度。我嘅協調能力雖然可以，但身手有待磨練，翻滾動作要交番畀替身！」

劇中，浩棕跟飾演女鬼的龔嘉欣有不少對手戲，他坦言拍攝有嘉欣的場口有難度：「劇中得張振朗睇到嘉欣，我哋嘅視綫要全程避開。拍嗰陣時不斷提醒自己，嘉欣講台詞嗰陣千祈唔好聽，同唔好望佢！自己平時專注力都算高，但真係攰時，都會不自覺望住嘉欣，然後NG再嚟過。」

阮浩棕要扮作看不見龔嘉欣（右）。（網上截圖）