美國「夢遊總統」拜登有套「拜登經濟學」(Bidenomics)，以為繼續以印銀紙的方法，即是所謂「貨幣及財政」的措施，刺激經濟，卻搞到債務顯著上升，美國又要提高債務上限，通脹持續高企，而經濟增長卻仍遠低於美聯儲局的預期。耶倫說「滴漏經濟學」起不了甚麼作用(trickle-down economics did not work)，真是可圈可點。

周三(5日)蕪文謂，(美國的)錢(經濟動力)未能流向大眾。是也不是？大道理不說，只須看看近日美國民眾在通脹下兩個消費行為，便一葉知秋：一、捨貴價超市，轉而光顧廉價雜貨店；二、美國國慶日捱貴食物。

有美媒報道，兩年來，通脹持續高企，美國有數以百萬計的家庭已受到實質工資負增長的衝擊，不但已花光積蓄，而且欠下信用卡巨額重債，同時還要負擔高息。中、低收入的消費者已從貨品較貴的沃爾瑪(Walmart)，轉而光顧定價較低廉的「美元樹」(Dollar Tree)。

買求平 食得貴

Dollar Tree是美國一家經營折扣廉價雜貨的連鎖店，貨品價格多只是1美元，甚至更低。雜貨及食物是生活必需品，Dollar Tree近日就向冷凍食品領域擴張，並直言「為顧客提供膳食解決方案」。雖然Dollar Tree部分貨價加至5美元，但已可為那些買不起沃爾瑪「奢侈」貨品的低收入人士，提供廉價餐。

此外，根據美國零售聯合會的調查顯示，65%的美國人以舉辦或參與燒烤或野餐來慶祝國慶。不過，看美國人近10年的國慶食物支出，今年將創95億美元新高！（圖一）

2014年，美國國慶日食物總支出估計僅為63億美元，至今年除創了95億新高之外，23%的同比增幅也是有紀錄以來的最大增幅。雖然通脹正在降溫，但物價貴明顯增加了美國人今年的開支。

另類投資：蘇格蘭威士忌

美國經濟未見起色，民生堪憂。回看港股又日日跌，「人仔」也是天天跌；跌到無心機，不如飲番杯。很想學下李白「舉杯邀明月，對影成三人」，也總好過見到股市血淋淋。

有人投資紅酒，有人投資普洱，也有人投資威士忌。蘇格蘭釀製威士忌，源遠流長。蘇格蘭威士忌之好，在其水源，在其山川土壤，包括泥煤(peat)；蘇格蘭的水質和泥煤是其威士忌獨特的優勢，也是其他地方無可比擬的，故「蘇威」有其特殊地位。

筆者認為，蘇格蘭威士忌的水源比年份還重要，它不像用作釀紅酒的葡萄般，會受氣溫或氣候變化影響而令質素參差，這也是近年紅酒投資表現較遜色的原因之一。

蘇格蘭威士忌的價格近10年走勢凌厲，全球市場對稀有威士忌，無論是投資、收藏，還是品嘗，需求都十分殷切。因為威士忌需要長年熟成，其產量及供應，卻未能滿足市場的需求，有人指它是稀有資源，有極大投資價值。Glen Club的聯合創辦人張瑛更看好內地的烈酒市場。

內地進口20年升20倍

張瑛指出，蘇格蘭威士忌在內地市場佔有率非常低，但增長速度卻驚人。蘇格蘭威士忌的入口總額由2000年的1000萬美元，增加到2021年的2億美元，20年間勁升20倍！可見內地市場需求龐大，而且愈來愈多商界，乃至年輕消費群嗜飲威士忌。



此外，蘇格蘭威士忌酒桶(不是以瓶計，而是以整桶威士忌計)在商品市場升值能力，也跑贏黃金、藝術品、紅酒、名錶等（圖二），10年升幅達3.7倍！近年全球經濟不景氣，加上加息，環球股市、黃金等（圖三）都十分波動；反觀蘇格蘭威士忌酒桶，卻有一定升幅，遂成為了投資者及希望增加被動收入人士的選擇。

今時全球已有愈來愈多投資者，選擇一桶一桶地買下威士忌稀有酒桶來收藏，年份愈久，酒桶升值能力便愈高。在2021年，投資威士忌酒桶的資產價值按年升三成！近年，亞洲的家族基金、富豪等都在追捧蘇格蘭威士忌的酒桶投資，不少酒桶投資者的財富亦水漲船高。

Glen Club另一名聯合創辦人謝子瑩指出，包括香港在內的大灣區有大批威士忌愛好者在尋找投資的機會和方案，故特別以「威士忌酒桶投資+蘇格蘭威士忌深度文化旅遊」，提供英國皇室桶主的體驗，實地深入酒窖，近距離接觸投資的酒桶（圖四），兼顧投資者的生活品味。

學懂生活，要懂品味。威士忌有助彰顯個性，拿著一杯威士忌，始終有著不一樣的型格和個性（圖五）。何況一瓶入門版的威士忌，比起一瓶茅台，威士忌的性價比有很大的優勢。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)