深圳8月起推出共有產權房！市價5折住670呎筍盤？港人符合呢啲條件都可受惠！即睇申請資格、細節

合資格港人可買深圳「居屋」！深圳去年為了吸引人才，首次推出市價 6 折的人才房項目，不過深圳市住建局日前發布 4 份政府令，當中《深圳市共有產權住房管理辦法》提到當局將於 8 月 1 日起實施共有產權房，取代原來的政府資助房屋，包括安居型商品房及人才房。到底申請人要符合哪些條件才有資格購買深圳的共有產權房呢？

所謂共有產權住房，意指置業人士與政府共同擁有該住房，主要供應給符合條件的戶籍居民。《深圳市共有產權住房管理辦法》提到，共有產權房的售價為市價一半，並可持有 50% 業權。若想轉讓單位，滿 5 年才可向住房保障實施機構提出申請，並轉讓給符合條件的對象。

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共有產權房的申請人需同時符合多個條件，包括未曾於深圳擁有自有住房、繳納社會保險滿 5 年、未在深圳享受過購房優惠政策、申請人及共同申請人均要具深圳市戶籍等，不過規定也提到，共同申請人若是港澳台居民等不受戶籍限制；代表著居住在深圳的港人只要符合各項條件，包括配偶具深圳市戶籍，亦有機會於當地購買類似「居屋」的共有產權房。

【共有產權房申請條件】

申請人及共同申請人均未在深圳擁有自有住房（含住房建設用地），在申請受理日之前5 年以內未於深圳轉讓過或者因離婚分割過自有住房；

申請人及共同申請人均具有深圳戶籍。共同申請人為現役軍人、港澳台居民或者就讀全日制學校期間將戶籍遷出深圳的未滿 18 周歲的子女，不受戶籍限制；

申請人按照規定在深圳正常繳納社會保險（養老保險或者醫療保險，不含少兒醫療保險），但在深圳退休的除外；申請人參加深圳社會保險累計繳納 5 年以上，申請人具備市人民政府規定的人才引進遷戶核准條件的，參加深圳社會保險累計繳納三年以上；在深圳服役或者原本市戶籍的退役軍人，其服役年限計入深圳社會保險累計繳納年限；

申請人及共同申請人均未在深圳享受過購房優惠政策；申請人配偶在原婚姻存續期間購買過政策性住房，但在原婚姻存續期間已轉讓該住房或者離異時該住房歸原配偶所有的，可以作為共同申請人；及

法律、法規、規章和市人民政府規定的其他條件。

【共有產權住房建築面積標準】

3 人以下家庭或者單身居民︰約 65 平方米（即約 670 呎）；