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07/07/2023

通緝令具威攝力

#通緝令
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　　朋友兒子在2019年十分投入反修例示威，之後在黑暴時雖然不敢走上前線，亦十分支持。

 

　　當時不讓母親看無線新聞、叫母親把港元兌換美元，之後遠走英國。期間，繼續參加港獨集會，分享港獨文章、批評香港國安法等，也很活躍。偶然也會返港一些日子，卻顯得低調。

 

　　但這幾天，他臉書突然關了，甚麼文章也沒有了。我剛在英國，朋友問我英國發生甚麼事，讓兒子「變」了，我說是香港發生一件事，她兒子「驚」了。

 

　　這個星期一，警方國安處宣布通緝包括郭榮鏗、許智峯和羅冠聰等8個已經離港人士，並表明會使用一切措施追究法律責任。

 

　　當天電台峰煙節目仍有不少人說沒有甚麼用，反正這8個人都走了，他們只要不返來香港便是，香港國安法只不過「無牙老虎」吧。

 

　　但實際情況又如何呢？首先以他們8個人為例，即使他們身處外國，甚至留在沒有引渡條例的地方，但法例的「魔力」就是提醒所有人，海外不是法外之地，任何人在海外的行為也可能觸犯香港國安法。

 

　　即使他們預了一生一世也不回港，但在海外真的可以高忱無憂？他們在未來日子，莫非真的只留在一個國家，永遠不出境？萬一要出境，是否一定不會經過或停留和香港有引渡協議的國家和地區？

 

　　他們一定變得惶惶不可終日。以往他們寄望美國英國為他們出聲，今天美國英國為他們出聲，就更加罪加一等。

 

　　通緝8人，背後打擊是一大群人，甚至是一個集團。其影響力是由此而截斷了這些人的資金鏈，亦可凍結、沒收和充公其他們財產；而且可以找出躲在他們背後的聯繫人、同黨和金主。

 

　　此外，任何人協助、教唆和資助相關人士均有機會犯法；若明知有人危害國家安全，仍在網上為其眾籌，差不多肯定出事。

 

　　過去幾年，每到612、721和831等「敏感」日子，在英國倫敦和曼徹斯特，必有大規模示威，人數數千。他們集會宣揚港獨、反對香港國安法，甚至去見當地政府官員議員，要求制裁香港和港府官員。

 

　　他們肆無忌憚，就是以為人在英國，不受香港法例監管。

 

(Shutterstock)

 

　　朋友兒子，遠走他方，美其名追求理想，實際上不理父母，逃避責任。現在急急在臉書上刪除文章，怕留下「罪證」；相信將來也不敢明目張膽的舉起港獨旗幟、高喊港獨了。

 

　　之前，有女子在日本居留期間，不斷在社交媒體發布支持「攬炒」和「黑暴」文章圖片，又鼓吹「港獨」。當她從日本回港，立刻被警方拘捕。由此證明，香港國安法具有「域外效力」，不是「無牙老虎」。

 

　　如果還有人以為人在境外，只要不回港就沒事的話，就真是自欺欺人了；因為通緝令是一生一世，終身執行啊！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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