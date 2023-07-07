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07/07/2023

信用卡網購回贈邊間有6%？高息環境下，專家分析投資理財策略

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　　網購方便又快捷，但想買得划算，用甚麼信用卡有更多現金回贈？有邊幾間最高達6%以上？當中信銀國際Motion、星展Live Fresh、最高簽帳回贈都可達6%，而恒生MPOWER、滙豐Red信用卡、渣打國泰Mastercard分別最高有5%、4%回贈、每4元港幣獲1里數。

 

 

　　 另外，AEON網上簽賬都可獲6%現金回贈，如果首60日內憑卡簽帳消費或者辦理免息分期計劃8千元或以上，更可享高達10%現金回贈。

 

　　 不過，申請信用卡時，都要注意銀行的條款和要求，當中AEON信用卡可永久豁免以及沒有年薪要求。信銀國際Motion、星展Live Fresh首年豁免年費，年薪最低要求15萬。滙豐Red永久豁免年費，年薪最低要求12萬。渣打國泰Mastercard首年豁免年費，年薪最低要求9.6萬。

 

私隱度最重要

 

　　 除了回贈外，不要忽視網絡安全。香港財務專業協會主席邵志堯平常也有網購，他表示，最重要是看私隱度，建議大家用信用卡網購可以用生物認證增加保障及留意網址，網頁http保障度則較高，並可用兩張不同的信用卡，其中一張用作網購用途，將信用卡付費額度降低一些，若有損失始終有限，可以以防萬一。

 

高息環境下的理財策略

 

　　 社會逐漸復常，大家除了消費增加不少，投資、理財方面又應該如何部署？邵志堯表示，2022年中是一個分水嶺，2022年中前過往十年都是低息環境，也接近零息環境，做高槓桿投資較可取，但現時環境不同，在2022年中後，美國改變利息政策，也由於中美脫鈎或俄烏戰爭，令整個利息環境出現巨變，出現短期由零利率加至5厘的情況。由於港幣和美元掛勾，美金貶值，持有資產自然會有增值，過去十多年，持有房產是大贏家，但現時情況已不同，他分享目前大多數都不會進行投資，反而會將資金用作定期存款，他認為回報可能較買股票，或者做其他投資更安全。

 

　　 他又指，較少看到中環甲級寫字樓有兩成空置，譬如長江中心有兩成空置，並且也看見股票市場成交愈來愈少，香港（首5個月）IPO排行比印尼還要差，印尼排行第四位，他認為這些情況都是警號，建議不要做高槓桿的投資，應持防守態度，以及看清形勢。

 

　　 他勸諭大家應該要做好儲蓄，將收入及支出列明清楚，有「彈藥」自然才能投資，並且應積極學習適應市場的轉變，「贏錢時每個人都說自己是股神，當有危機時，哪個人有錢剩下才是贏家。」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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