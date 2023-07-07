入行50年木偶皮影師醉心「扯線公仔」！經歷傳統藝術興衰，對木偶「至死不渝」：不會丟棄任何一個

「如果木偶皮影這份工作可讓我做到死的那一天，我就覺得十分欣慰。」67歲的木偶、皮影師黃暉入行半世紀，現在還在為推廣木偶皮影這種傳統藝術而努力，就算他已過了退休的年紀，但仍從未想過放下他手上的木偶。

4種較流行傳統木偶各有優點

可能大家都聽過木偶皮影，但未必親身接觸過這種中國傳統藝術。不是聽木偶、皮影師黃暉說，也不知道中國傳統木偶原來有很多種，目前較流行的有4種，分別為提線木偶、掌中木偶、杖頭木偶及皮影戲，每一種都有不同的特性和有趣地方。

木偶、皮影師黃暉

提線木偶，俗稱為扯線公仔，是4種之中較完備的，因為從頭到腳都十分齊全，木偶師可以利用不同的線扯動公仔的手腳，令到提線木偶栩栩如生，活靈活現。採訪當日，看黃暉師傅用線操控著馬騮公仔，打開了木盒，拿起結他彈了起來。對！師傅只牽扯十多條線，就令公仔行動像活馬騮一樣，連握實拳頭這些細微的動作都可以做到。「不過，提線木偶的操控線很多，若在戶外遇上大風環境，就會影響演出。」

由受訪者提供

第二種是杖頭木偶，以前又叫做揸頸木偶或者手托木偶，相對較易操控；第三種是掌中木偶，在台灣又種布袋戲，只用手掌和手指就可以控制，較適合武打場景。最後一種是平面木偶，叫作皮影戲，利用操控桿控制半透明的皮影，靠著燈光打在白幕上，呈現著一個又一個不同色彩的影子，十分漂亮。

看著老師傅操控木偶精彩絕倫，更引起不少童年回憶；但，為何現時愈來愈少看到這類傳統表演？

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