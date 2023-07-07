網民票選！2023上半年最佳韓劇Top10！《黑暗榮耀》只排第2！7套Netflix有得睇

踏入周末，又到韓劇推介的時間！天氣這麼熱，如果大家不想成身大汗，最好的避暑辦法就是窩在家中，然後安靜地看劇。如果大家還未選好今個星期要看甚麼的話，可以看看網民票選的2023年上半年最佳韓劇排名，說不定可以找到一套啱你心水的。

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外國網站Ranker常常都會有不同的投票，上回提到「網民票選最佳韓國男演員」，及「歷年最佳韓國女演員」，所以今次就到2023年上半年最佳韓劇排名，在今次排名截至2023日7月6日，當中Netflix的《黑暗榮耀》第二季只是第2名，到底在外國網民心中哪一套劇最好看呢？

韓劇2023│第10名.《寶拉！黛博拉》

今次的第10位是《寶拉！黛博拉》！於2023年4月12日起播出的《寶拉！黛博拉》是一套浪漫喜劇，由劉寅娜、尹賢旻、朱相昱、黃燦盛、樸素珍主演。劇情講述延寶拉是一位「戀愛網紅」，更是戀愛暢銷書籍的明星作家，筆名叫「黛博拉」，被女生們封為戀愛教練她其實在戀愛路上都十分多阻濟。她遇上了出版社的副代表兼出版企劃秀爀，秀爀是一位戀愛困難的男子，二人之間底會發生甚麼曖昧的故事？

韓劇2023│第9名. 《九尾狐傳1938》

相信好多人都有看過李棟旭的《九尾狐傳》！第9位是《九尾狐傳1938》，於2023年5月6日起播出的《九尾狐傳1938》可以算是《九尾狐傳》的續集，由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演。今次講述上一輯本來是九尾狐的李硯為拯救心愛人類女子，放棄了山神職位，二人過著幸福生活。但因為要找回被盜的寶物，李硯需要回到1938年，在那裏他再遇上了弟弟及青梅竹馬，今次他要守護他們二人。

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