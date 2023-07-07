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07/07/2023

筲箕灣老船廠屹立逾70年！由打造包玉剛長征英國木帆船「耆英二號」至維修街渡，見證香港造船業榮衰

#筲箕灣 #船廠 #造船業 #避風塘 #培記船廠 #黃桂泉 #耆英二號 #包玉剛 #街渡 #舊式船廠
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    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　來到筲箕灣，東區走廊呈 S 形走向，先從兩屏住宅之間穿過。這座從銅鑼灣起步的高架橋，於阿公岩拐了個急彎，突然一邊變得開闊，住宅退到對岸，闢出「另一個香港」的生存空間——橋底下的避風塘沿岸，挨著一堆不太光鮮的雙層鐵皮屋，招牌上多有「船廠」二字。黃桂泉先生經營的培記船廠，是其中仍在營運的作坊之一。

 

 

　　黃家戰前在廣州務漁。中日戰爭爆發，黃老先生到了筲箕灣，在銓順記船廠管理生意。回到七十年前，筲箕灣一到新年、端午節，逾千艘漁船泊岸，避風塘裏連駁艇駛都不過去；船廠自然生意興旺。銓順記在筲箕灣的規模不小，承租不少地皮。老闆建議黃老先生承租一塊地，自立門戶。初代的船廠，50年代初於現在寶文街一帶落成，名為黃培記，方便熟客辨認。

 

培記的正面，右邊是畫有耆英二號局部圖的鐵閘

 

　　黃桂泉先生憶述，自己在船廠開辦不久後出生，所以從小就在廠內成長，長大後順理成章接手。寶文街的廠址只承辦造船生意，曾經出產過長150尺的木漁船，也打造過坊間訪問經常提及、受「香港船王」包玉剛委託製作的「耆英二號」。

 

　　有賴航海、冷藏技術發展，漁民能更安全地到遠洋捕漁，同時妥善保存漁獲。愈來愈多人用鋼鐵造船，培記的生意漸漸以維修漁船為主。

 

　　培記的歷史與維多利亞港填海進程息息相關；船廠的位置，從寶文街遷至南安街，又在1993年從南安街遷至阿公岩的現址。然而，阿公岩廠房開始營運的時候，適逢內地開放；大部分漁民寧願回內地維修，減省成本。倒是西貢開始發展旅遊業，出租遊艇和街渡成為培記生意的重要來源。船廠亦從疫情中得益不少。船家都滯留在本地水域，在訪問時的3月，維修訂單已經排到聖誕節。

 

　　培記的生意固然景氣，但同時面臨舊式船廠人手不足的通病。高峰時期，培記養活40多名員工，現在剩下7 至 8人，位位經驗老道：木工、油漆纖維、機械維修，不靠圖紙，憑著默契、重型機械幫助，尚能承擔船廠的基本運作。

 

擁擠的廠房，填滿培記上下的腳印與血汗

 

　　培記不會「閉門造船」，它更像一間高度開放的「工作室」，需要各行各業的專才通力合作：廠內機工檢查引擎等必要機械後，便會找公司訂購受損的部件；海圖、衛星定位、Wi-Fi 等功能的先進電子零件，有來自其他公司的人員上船維修；打鐵、焊接、專業木工等工序。

 

　　2012年南丫海難以後，政府大幅收緊法例，廠房需要花上加倍的功夫去維修、檢查船隻。以街渡為例，海事處的驗船官在船排上認可維護水準，才會街渡允許下水。船排只有2個，騰空出有限的空間，才能再接受新的委託……如是者，便累積起排到九個月後的訂單。慢工出細貨，是人手安排、法律演變、空間有限的結果。

 

揮春上的寄予，就是船廠的現況

 

　　有個著名的哲學比喻，叫「忒修斯之船」 “Ship of Theseus“ ：在經年累月的航行中，忒修斯之船需要不斷更換零件保養；改頭換面的船，跟原來那一艘還是同一艘船嗎？「部分」的更替，會否令原來的「整體」不復存在？

 

　　「耆英號」是第一艘從大清遠赴英國的帆船，以時任兩廣總督命名；負責在第二次鴉片戰爭與英方交涉的耆英，後來被處死。一百多年後，培記打造出「耆英二號」，把與「耆英號」一起沉沒的一段文明交流史重新貫通。「耆英二號」在「香港節」展出的多年以後沉沒，黃生說有位內地商人把它打撈回浙江，準備修復後展出。

 

　　經歷漁業榮衰、三次搬遷，黃氏家族跟上下員工緊守崗位，把船廠70多年的歷史延續下去——站在甲板上，培記、黃生親身推翻了「忒修斯之船」背後的疑難。

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