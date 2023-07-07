  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

07/07/2023

搶機票 | HK Express送超過2萬張機票，免費飛19個日韓台熱門目的地！國泰兩階段放大量里數兌換機票！即睇開搶詳情！10月Asia Miles長減短加

#國泰 #HK Express #Asia Miles #飛行里數 #旅行 #機票 #著數 #平機票 #0+3 #短線遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　開關後大家都瘋狂地飛！既然密密飛，當然要搶下「平靚正」機票！HK Express及國泰都有機票著數！HK Express即將向居港人士送出21,626張機票，直航到訪19個亞洲城市！而Asia Miles飛行里數持有者都要注意，而國泰隨後亦會大量放飛！一定要試試自己的運氣，祝大家搶到心儀機票！

 

搶平機票 | HK Express：7月11日起送超過2萬張機票

 

　　如果你正在計劃到亞洲不同地方旅行，一定要記低7月11日！HK Express由7月11至24日將會以先到先得方式送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，禮遇給通常居住於香港人士，飛往19個亞洲城市，包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄！地點任你揀之餘，亦可自由選擇心儀航班時間，為旅程節省一筆費用！不過要留意的是，免費機票的出發地或目的地皆不可更改，而如果想重新更改旅遊日期或時間就是支付每程$580更改，是次免費機票亦需由乘客支付相關稅項、附加費及其他收費！

 

（圖片來源：HK Express Facebook）

 

【HK Express $0 帶您Gotta Go飛！】
活動日期：7月11至24日
航點：東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄
申請步驟：
1.    於活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。（只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）
2.    選擇心水航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。
3.    加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。
4.    完成訂單後，您將收到行程確認電郵。
活動網站：請按（INSERT LINK）

 

下一頁：國泰Asia Miles 10月起「長減短加」！搜尋神器一鍵即揾20日內航班？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#國泰 #HK Express #Asia Miles #飛行里數 #旅行 #機票 #著數 #平機票 #0+3 #短線遊

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk