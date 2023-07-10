  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

10/07/2023

絲襪包5活蛇藏胸部 女子闖深圳海關被截

#瀕危野生動植物種國際貿易公約 #玉米錦蛇 #粟米蛇 #深圳皇崗海關 #走私案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】深圳皇崗海關查獲一宗讓人驚奇走私案，人員上月29日在福田口岸查獲一名從本港入境的女性旅客，胸部竟藏有用絲襪包裹的5條玉米錦蛇（又稱「粟米蛇」），活蛇已交由相關部門處理。從閉路畫面可見，當日一名女關員在福田口岸旅檢入境通道的人潮當中，發現一名女性旅客身體形態較怪異，隨即要求她前往查驗台作進一步檢查，之後在其胸部位置查獲5條用絲襪包裹的活體蛇類，經檢測證實是玉米錦蛇。

 

截獲的活蛇已交由相關部門處理（深圳皇崗海關圖片）

 

　　事件引起內地網民熱議，「真大膽！不害怕嗎？」、「敢把蛇藏到如此隱秘位置，即便是有絲襪也夠讓人吃驚。」

 

　　資料顯示，玉米錦蛇非中國原產物種，主要分布美國東部、東南部及墨西哥灣沿岸等地，牠沒毒性，全長約80至120厘米，最長可達182厘米，是變異最多的亞種，同一窩蛇蛋中的蛇就有橫帶及縱帶的條紋。由於玉米錦蛇顏色多樣、性格溫馴、身形適中，獲譽為最受歡迎的寵物蛇，馴養後可拿上手把玩，目前不屬瀕危動物。

 

　　皇崗海關上月26日亦在福田口岸一名入境男子的行李查獲6條球蟒，該蛇種被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ，當時球蟒被冬季長棉襪包裹放入行李箱。

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#瀕危野生動植物種國際貿易公約 #玉米錦蛇 #粟米蛇 #深圳皇崗海關 #走私案
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk