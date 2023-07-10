恩師陳少琪細女出嫁 梁詠琪舉家飛羅馬出席婚禮：排一part舞送畀新人

【晴報專訊】梁詠琪（Gigi）一直視著名音樂人陳少琪為恩師，兩人關係亦師亦友，Gigi更是看着陳少琪兩位寶貝女陳明憙和陳明宜（Jill）長大。日前，Jill與印籍男友Anirudh在羅馬城堡舉行婚禮，Gigi與老公Sergio、女兒Sofia到場見證。Gigi接受本報訪問，表示深深感受到這場中印婚禮，既浪漫又溫馨，「第一次去羅馬一個咁大嘅古堡出席婚禮，天氣好好，仲出現彩虹，成個婚禮好夢幻。」

Gigi一家與一對新人合照。（受訪者提供）

陳少琪兩名女兒均從事演藝工作，大女陳明憙加入樂壇，當年遭父親反對，全靠梁詠琪幫忙做說客，而細女陳明宜則在荷里活擔任導演。Gigi與少琪一家關係密切，「我同少琪嘅關係就好似一家人咁，所以無論婚禮喺幾遠，我都一定會出席，我睇住佢兩個女大，知道佢結婚，一年前已經mark定個日子畀佢。」Gigi透露婚禮上中式、印式和西式的儀式都做齊，節目相當豐富，她興奮表示︰「因為印度人好着重歌舞，好多環節都有唱歌跳舞，Sofia都有參與，佢同女家嘅家人排咗兩個鐘，練咗一part舞送畀一對新人。」

Gigi與陳少琪（左二）全家關係就像一家人。（受訪者提供）

愛上印度流行曲

Gigi坦言平時甚少留意印度的歌曲，但在婚禮上聽到很多印度流行曲和舞曲之後，令她念念不忘，「出席婚禮後，我哋全家都狂煲印度流行曲，印度啲歌都係圍繞愛情、家人，真係幾好聽。」另外，出席婚禮前，Gigi一家先回老公的家鄉西班牙，她再次帶Sofia到巴塞隆拿欣賞高第的偉大建築物，「佢上次去得四、五歲，今次去已經八歲，開始對藝術感到興趣，可以培養佢點樣欣賞藝術。隔咗幾年無見老公啲屋企人，佢哋見到Sofia都好開心，第一個反應係覺得Sofia高咗好多。」





Gigi帶女兒到巴塞隆拿欣賞高第的建築物。（受訪者提供）