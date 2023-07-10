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10/07/2023

美6月就業支持加息？

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　　上周五（7日）公布了美6月非農就業數據，市場認為，新增職位增20.9萬個雖未及預期23萬個的強勁，但薪酬增幅4.4%，仍足以使美聯儲局在7月加息，是也不是？

 

　　牌面上是，但之後呢？今時市場由原估加息至9月便停，改為可加至11月，又是也不是？

 

　　是也不是，是看數據及解解畫。

 

非農新增職位在減弱中

 

　　拜登任內的新增職位，基本上是疫後復常所帶來的麻醉興奮。圖一是由2015至今時美國失業率變化，失業人少可簡單看為就業良好，疫情期間封城，百業蕭條，失業率大升，疫後回復原先生活，失業率便跌，阿豬阿狗做總統都可被套上創職位的光環。但這一如你架車撞爛咗，保險作賠償，可有賺？值得吹噓，$$$回來了？

 

 

　　圖二是2022年1月以來每月非農職位增長，從大的趨勢看是職位增長在每月減弱中，圖三是同期的時薪年率變化，亦是每月在減弱中。

 

 

 

　　圖二的上月5月新增職位不是大升至逾33萬個？這麼勁，怎解釋？這新增職位，自2022年1月以來，時不時有些神經刀式的增長，原因不一，但一個共同點是，1月了，之後便回下。圖二所未能反映的是，之後一兩個月美政府會將飆升的新增職位數向下修訂，例如上周五便向下修訂了前兩個月的職位增長，傳媒一向少報道這些修訂。所以等到8月，最後修訂了5月的就業職位增長確數，才蓋棺定論。

 

　　圖三的時薪年增幅至4.4%，是今時市場認為支持美儲局7月加息的唯一理由，就值得細究了。而這個要拉埋6月職位增20.9萬個來說。之前市場估6月非農新增職位在11萬至28.8萬個之間，大多數估如圖四，獨高盛估是增20萬個，高盛最準，點估到？

 

 

 

　　高盛認為雖然5月非農職位大增至逾33萬個，但由於銀行收緊信貸，就會牽制了服務業的擴張，亦即牽制了其招聘新人的幅度，同樣資訊業欲所增的人手，也會因借貸難以至借貸無門而收斂。所以高盛估6月非農職位只增20萬個。

 

　　隨著大家估美聯儲局7月會加息，亦或許美聯儲局7月會真加息，這個銀行收緊信貸之勢，一時三刻是緩不下來。如這個銀行收遮持續，7月及8月的服務業和資訊業的招聘，亦會受牽制。

 

　　7、8月是美國暑假，服務業要大量人手去服務，故6、7月起就要擴充，如來不及擴充，則8月暑假期想多做生意都難，只到屆時加薪搶人。如這思路正確，則6月時薪有所上升亦是必然，今時就有老闆寧可今時加多啲工資留住人手，免有生意無人手做。這個加薪留人，會維持多久，要看兩個因素。

 

　　以往6月的新增職位會有回升（圖五），因應屆畢業生入市做工，今年6月新增職位增不多，可能反映兩事：

 

 

　　1. 有了應屆畢業生的新工人，但職位增不多，是因為要招聘的職位少了。不是謂美國尚有900萬個職位空缺？有時薪超低的，要做牛做馬的職位空缺，擺10年都未必能招到人，這900萬個職位空缺，實際上有幾多個空缺是合「人」去打工的？不知，要知道了，才可判斷是人浮於事，還是事浮於人。

 

　　今美國有色人種的失業率逾6%，是白人失業率的兩倍。美有色人種失業率高原因多樣，但如果連有色人種也打不來的低薪工、辛苦工，則其職位空缺便是無效的空缺，不要輕言勞工市場人手緊。

 

　　2. 今時美市場勞工緊拙原因之一是不少人希望在家工作。疫時，老闆不能不安排在家工作，疫後，老闆要求返公司工作，不少人便不工作算了，亦因之導致了今時多了美國工人，肯付招職人手公司3000美元佣金，去找份在家工作的職位。

 

　　這不是做慣乞衣懶做官，而是在家工作可以省去不少上班支出，亦可能因要照顧家人，這批肯付招聘公司3000美元佣金去找在家工作的人，是：

 

　　1. 他真想打工，不然不會付3,000美元佣金與招聘公司去搵份在家工作的工。

 

　　2. 他目前有足夠生活資源去捱目前的無收入期。

 

　　3. 到床頭金盡，這些人會否死死氣去返公司工？不知。

 

　　筆者只拿今時6月美非農就業數據市場認為利淡加息的職位增20.9萬個，以及市場認為利好加息的時薪率增幅4.4%來分析下，就見數據不是能斬釘截鐵地說話的，可變因素極多，怎判斷7月要加息還是減息？

 

　　經濟數據有N樣解釋、可能性，唯獨市場息口就最明確，有謂萬種行情歸於市，即是話之你怎解釋，話之你解釋是否正確，市場信乜，就會炒乜，又話之市場會否信錯，信錯就冚倉唄，所以上表就是精采所在。

 

　　筆者列出7月6日和7月7日美國各期息口對比。7月6日是受ADP的強勁就業數據影響，故息升，股跌，7月7日是受美官方就業數據所影響，如按市場估美儲局7月及11月均要加息，則息應更升，股應再跌，是否如此，大家先自行判斷，明天（11日）續。


　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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