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10/07/2023

了解KOL第一桶金

#第一桶金
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前拍片談到不同財經blogger（或KOL）的第一桶金如何得來，Patreon會員反應不錯，今天寫這篇文章綜合一下論點。不少財經blogger由零開始，公屋仔、無父蔭，算是靠自己努力達至財務自由，即使還未財務自由，不少身家尚算可觀，到底他們的第一桶金有多少真正是靠投資而來的呢？

 

　　值得留意，不少神級分享者其實是討論他們第一桶金往後的投資策略，「上了岸」與「未上岸」的投資考慮明顯有點分別。加上，他們得到第一桶金的方法與今後投資考慮方法並非相同，作為網友需要好好觀察與分辨，以免「學錯師」。

 

工作上起跑線

 

　　留意到有相當多分享者本身有一份高薪工作，例如ibanker或牙醫，年紀輕輕早已過百萬年薪，ibanker尤其好，因為本身工作性質涉獵財務相關知識，方便分析股票或債券。由於主動收入相當高的關係，他們很快就能賺取第一桶金，之後能運用一些資金需求較高的投資操作。他們可能會分享私人銀行融資、購買直債等。

 

　　過去十多年低息環境，他們利用低息融資槓桿買債獲得可觀被動收入。網友了解他們的分享，欣賞他們的投資操作，亦希望偷師，但要留意，成就今天的他們很大程度是工作上的起跑線。

 

生意人

 

　　有些分享者本身的本金不少，多年前看其中一位的分享，單買一支股票（如建行），每年收息超過50萬元（如今隨時已達七位數字），相當於本金近千萬元。這種投資方法，不用太多分析，不用太多驚喜，只求穩健，單看股息率已取得可觀被動收入，重點是要多本金。

 

　　網友可以留意一點，他們的大額本金並非來自投資。按分享者所述，他們本身是生意人，十多年前兩口子每月收入近廿萬元，而且相當穩定。這樣年收入二三百萬元的狀態作為背景，令他們選擇了這個投資操作模式，但並不適合大部分人。

 

靠借

 

　　沒有高收入，有些分享者的第一桶金靠借回來，最經典是「向巴菲特借第一個一千萬」那位。記得約2002年，他剛畢業出來工作，沒本金投資，選擇利用信用卡借貸投資中石油股票，再股按股再加碼，按他著作所述，總數借至50萬元左右。後來不斷收股息，股價又不斷升，5年後沽清，賺取千萬元。

 

　　靠借當然可以增快致富速度，但借貸是雙刄刀，若投資項目走勢發展不如預期，會招來巨額損失。好似該位分享者當年的操作，沒太多「水位」防止突如其來的變向，隨時沒頂，大家理解時要小心。

 

　　篇幅有限，其他的第一桶金未能詳談，但也可以輕輕提一下。有些分享者靠「揼石仔」一步步儲回來，他們會分享累積第一桶金的過程，節衣縮食地省錢，月供股票累積資金，此方法所需時間比較長，隨時畢業後十年以上才算有所成效。另一類是靠「食浪」，當處於一些資產類別的大牛市，相關分享者可能會隨之而擁現，每一個狂潮都造就不少KOL。

 

　　更詳細的點評可重溫相關影片，大家若想到其他第一桶金方法，不妨留言分享。

 

相關影片：【我們的第一桶金】https://www.patreon.com/posts/79908587

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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