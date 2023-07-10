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10/07/2023

做中式食品、醬料「發過豬頭」？點解鬼佬特別愛混醬？混醬是一種跨界創造、可造就新商業模式

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　王老闆食品在中山，四代都是做臘腸，疫情之前探過佢，當時剛剛開了一條生產線，開發全新的蛋黃醬，而這個念頭是我的一位好朋友，前大昌行的老總建議的。當年的投資額不菲，達到七位數字，沒想過疫情之後這三年，這款蛋黃醬，全國內銷批發零售同時進行，一個月十櫃八櫃咁樣走北美。

 

 

　　周老闆幾代在泰國種水果，山竹、榴槤、紅毛丹、芒果樣樣都有，出口東南亞及中國，去年的營業額達到150億泰銖，今年仲玩埋TiK ToK，星期五六日農場開放予網紅做直播，他告訴我，四個小時可以做3,000萬人仔。

 

　　我們習以為常的中式食品，可以跨越東西文化，驚為天人，還可以不斷Mix and Match創造新口味及商業模式，就是我所看見的食品新機會。

 

　　Peter是一個道道地地的英國人，從小在Brighton長大，他來亞洲幾次以後，愛上了三樣東西。

 

 

　　每次去到泰國，他就知道要吃Phad Thai泰式炒金邊粉，沒錯，就是你我心中湧出的那個傳統配方，大頭蝦，雞蛋、豆干、菜脯、乾蝦米、花生、紅葱、蒜頭、蝦子，再淋上鮮紅的辣椒，他會跟老闆說「辣油多一點」，然後一口氣吃完。

 

 

　　第二就是鼎泰豐，他會拿著筷子細細品嘗祖傳十八摺的小籠包，並且熱衷於調配出薑絲與醋的完美比例。

 

　　第三就是XO醬。

 

 

　　有一次我從香港飛到英國開會，不知道帶甚麼手信給他，就順手買了一樽蛋黃醬、一樽XO醬、一樽豆瓣醬，我估計他喜歡嘗試新口味。

 

　　試過之後不管喜歡不喜歡，起碼他會知道香港的醬料了是甚麼味道，沒想過他們試過之後驚為天人，所以每次去英國，都要帶給他。

 

　　有一次我們出差，在酒店一起吃早餐，我看了他點了奄列，然後珍而重之地拿出自己的醬料加上他的奄列上，他說這樣比落茄汁更加好吃；然後又再在多士上面加上蛋黃醬及果占。

 

　　為甚麼我們沒有想過這樣配搭？

 

　　現場我明白了一件事，對於香港人而言，醬料就是一種習以為常的食品，不是必需品，因為我們有很多很好吃的醬料可以選擇，但從一個鬼佬來說，他在意有甚麼醬料是可以加在牛扒、豬扒、意大利粉、Pizza到奄列上才是最重要，不但是Cross Over，而且能夠跨界創造新口味，就等於多年前在YouTube上，鬼佬嘗試用京都念慈菴炮製全新的Cocktail，雪凍之後潤喉兼好味。

 

 

　　《華爾街日報》更有報道指，京都念慈菴可快速舒緩感冒症狀，任職建築師的Alex Schweder指自己患病已超過一星期，期間咳嗽不止，在女朋友推薦下服用枇杷膏，15分鐘後即見效，故不斷勸說身邊朋友嘗試，至少已遊說5個人服用。

 

　　的確，不是每個鬼佬都喜歡新東西。有些英國人的生活範圍很小，甚至終其一生沒有辦過護照，因為他們不需要，英國那麼大，甚麼東西都有，不一定要出國，他們的日子也可以過得很好。

 

　　我可以很肯定地說，英國消費者現今對於亞洲食品的接受度，是我在這幾十年來所目睹最高的時刻。我就親眼目睹一對英國夫婦，在倫敦唐人街的超市上買了兩個榴槤，佢哋話整Durian Ice Cream。

 

 

　　下次我打算帶一樽蝦醬、一樽腐乳，同埋欖菜比Peter。

 

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