2023香港大學生最理想僱主排名！政府、Google都上榜？畢業生期望年薪有咁多！

又到了畢業季，很多大學畢業生開始找工作，不同學科的學生的理想或求職方向都不同，但總有一些公司或機構是大學生心中最想入職的。最近， Universum公布了最新「香港大學生最具吸引力僱主」，摩根大通、Google等都上榜了即睇你心儀的公司排第幾！

Universum為了解在香港大學生眼中甚麼公司最具吸引力，所以在2022年10月至2023年4月訪問了來自香港9間大學的學生，一共4,179人，受訪者的學科分為是商業、工程、教育、法律、醫學、IT等等。一齊看看不同學科的學生眼中，最具吸引力公司Top 10！

商科學生眼中最具吸引力公司Top 10

1. J.P. Morgan

2. 滙豐銀行

3. Morgan Stanley

4. Google

5. 香港政府

6. Apple

7. PwC

8. Deloitte

9. Goldman Sachs

10. 恒生銀行

對比2022年的排名，在商科學生眼中，J.P. Morgan及滙豐銀行的排名都沒有變的，都是最具吸引力的，分別排第1及第2。而第3至5位就執位了，Morgan Stanley 今年升上Top5，成為了第3位；2022年第3位的Google在2023年排名下跌了一位，變為了第4位；2022年第4位的香港政府也下跌了，變成了第5位。

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