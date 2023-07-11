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11/07/2023

《靈戲逼人》成告別作？ 蔚雨芯專注美容生意強調靠自己

#蔚雨芯 #法言人 #靈戲逼人 #Rainky #十月初五的月光
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　　【晴報專訊】歌手出身的蔚雨芯（Rainky）近年主力發展美容事業，偶而拍攝無綫劇集，在新劇《靈戲逼人》中飾演張振朗女朋友Karen。Rainky坦言目前專注生意，快將30歲的她，將展開人生新一頁，加上滿腦子大計，預告《靈》劇隨時是她最後一套劇集。

 

下月30歲的蔚雨芯，希望有能力多做善事。（IG圖片）

 

　　蔚雨芯與張振朗首次合作拍劇，她慶幸跟對方早已認識，所以演情侶不會尷尬。除了客串《法言人》外，對上一次拍劇，已是兩年前的《十月初五的月光》，Rainky接受本報訪問時坦言︰「拍劇始終花好多時間，嚟緊有其他人生規劃，所以講唔定今次係短期內最後一套劇集。」Rainky近年專注美容生意，不時在社交網大曬獨立屋及奢華生活，她開腔回應忽然富貴的指控︰「真係清者自清，我屋企人係白手興家，父母做嘅旅遊巴生意好成功，喺我小學時期就已經可以退休，加上佢哋鍾意投資，依家中港兩地都有物業收租。」Rainky重申一直靠自己，「初入行我收入係好好，加上五年前搞美容生意，賺到人生第一桶金。」她本來不打算多解釋，但不想傳聞影響父母。

 

蔚雨芯預告《靈戲逼人》播畢後將暫別觀眾。（電視截圖）

 

望仿效古天樂起學校

 

　　早已財務自由的Rainky，期望美容院生意更上一層樓，從而有能力做更多善事，「我好想好似古天樂咁起學校，或者助養小朋友，人生唔好淨係識賺錢，應該要回饋番社會。」下月滿30歲的Rainky，不時被父母催婚，她說︰「雖然細佬生咗兩個小朋友，但媽咪都不斷催我快啲結婚，因為佢想再抱孫。」她承認有追求者，還在了解中，「希望搵到專一又夾得嚟嘅另一半，有好消息一定話畀大家知。」

 

身材惹火的蔚雨芯出道已有「魔鬼胸」之稱。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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