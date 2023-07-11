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11/07/2023

【KK星期二】恒指連升第二日 彈高定彈散？｜暑假檔期炒影視股｜料盈利增逾倍 中國電力仲有無得炒？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　大市半日曾經升逾300點，一度重上18800點水平，半日成交增至429億，不過仍然少過平均數。港股想重拾上升動力仍然欠缺什麼條件？即使現水平喘定，若然無任何利好消息帶動大市向上收復萬九關及10日線，港股短期仍有機會繼續探底？旅遊相關股逆市炒上，中國中免(01880)上日一度飆升11%，今日在110元掙扎，大行對其部署分歧，除淨可否部署？憧憬暑假期間內地出遊人數大增，攜程(09961)會否最受惠？現時買入高追又是否可取？中國電力(02380)發盈喜，預料上半年按年多賺1.1倍至1.4倍，股價半日漲逾3%，是否已經完全反映利好消息？熱浪持續席捲北方，全年最熱的「三伏天」更將於今日開啟，長達40天，現時是否部署電力股的好時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/daC_wqzZnME

 

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