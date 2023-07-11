從被看衰到一統北美充電規格！Tesla充電站開放給對手任用，竟可創造千億美元商業價值？

特斯拉（Tesla）今年3月宣布，向其他廠牌車主開放使用其北美充電站，有分析師認為此舉是短視近利，甚至會損害Tesla車主對品牌的忠誠度。但事隔3個月後，特斯拉卻徹底翻轉了局面，讓外界從看衰變成看好；摩根士丹利更預測，Tesla充電網絡的商業價值有望突破1,000億美元大關，刺激公司股價連升多日！究竟今次伊隆·馬斯克（Elon Musk）使出了甚麼奇策來翻盤？未來他對充電網絡業務還會作出甚麼新部署呢？

向非Tesla車主開放北美充電站

現時全球主流電動車充電規格有5種，包括：美規CCS1（Type1 J1772）、歐規CCS2（Type2）、中規GB/T、日規CHAdeMO、以及特斯拉專用規格TPC（Tesla Proprietary Connector）。其中，CCS組合充電系統（Combined Charging System）是Tesla以外多數車廠在北美市場的選擇。2022年11月，Tesla宣布將TPC規格易名為「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS），顯露其想成為「美國標準」的野心。

在Tesla NACS以外，大多數車廠在北美市場所用的充電規格是CCS1，衍生自交流電充電規格SAE J1772，在後者的充電連接器介面上增設直流電端子，以進行大功率直流快速充電。（圖片來源：維基百科）

2023年2月，美國政府公布電動車充電網的新規定，要求充電樁供應商必須支援CCS規格，始能獲得政府補貼；惟華府補充，就算是其他規格的充電樁，只要支援CCS插頭，都可以享有補貼。於是，特斯拉為其NACS充電樁加裝「Magic Dock」轉接頭，以支援CCS規格；隨後更在3月宣布，向非Tesla車主開放旗下所有北美地區充電站。

NACS將交流電、直流電端子整合為一，故此其連接頭尺寸明顯比CCS規格為小，整體充電槍體積也只有CCS的一半左右。（圖片來源：Tesla官網）

最初有不少分析師認為，Tesla為求取得政府補助，將其充電網絡的獨家優勢拱手讓給競爭對手，是短視近利的做法。但福特（Ford）於2023年5月底宣告加入NACS陣營後，外界的看法就開始扭轉了。福特執行長吉姆·法利（Jim Farley）表示，從2024年初起Ford車主可以駛進Tesla北美充電站，透過轉接頭進行充電；從2025年起出廠的新電動車，更會內置NACS充電端口。

福特宣布，旗下電動車款從2024年起可使用 Tesla充電站，包括：Mustang Mach-E、F-150 Lightning和 E-transit等。（圖片來源：Ford官網）

Ford採用NACS觸發骨牌效應

Ford的表態觸發了其他車廠跟進加入NACS陣營的骨牌效應。2023年6月8日，通用汽車（General Motors，GM）執行長瑪麗·博拉（Mary Barra）宣布，GM電動車自2024年起將可使用Tesla北美充電網絡，從2025年起製造的電動車將改為配置NACS充電介面。

通用汽車宣布採納NACS充電規格，並計劃為車主提供轉接頭，而且會將Tesla充電站資訊新增至車載影音系統與APP中，以便車主快速找到鄰近充電站和支付費用。（圖片來源：General_Motors官網）

2023年6月12日，北美與歐洲最大電動車充電網絡供應商ChargePoint、美國充電網絡商Blink Charging、西班牙充電服務供應商Wallbox、以及澳洲充電樁生產商Tritium皆表示，將會提供符合NACS規格的充電設備。同月20日，前度「Tesla殺手」Rivian發表聲明，從2024年起將採用Tesla的充電規格。

北美最大充電網絡供應商ChargePoint宣布，旗下充電設備將兼容Tesla NACS規格。（圖片來源：ChargePoint官網）

2023年6月28日，瑞典富豪汽車（Volvo）宣告加入Tesla充電網絡陣營，這是首家採納NACS規格的歐洲車廠。7月7日，德國平治（Mercedes-Benz）公布，從2024年起北美平治車主將可在特斯拉充電站進行充電，從2025年起其北美電動車會具備NACS端口。

繼通用與福特後，瑞典車廠Volvo也宣布採用NACS充電規格，成為首家靠攏Tesla陣營的歐洲車商。（圖片來源：Volvo官網）

Mercedes-Benz宣告，旗下電動車自2024年起可於北美使用特斯拉充電站，並且計劃2025年出廠的新電動車均會配置NACS充電規格。（圖片來源：Mercedes-Benz官網）

德國福斯（Volkswagen）也透露，已跟Tesla積極討論採用NACS規格。如此看來，新一輪骨牌效應似乎已在歐洲展開，估計其他德國廠牌如奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、寶馬（BMW）等，都有可能加入NACS行列。

重演Blu-ray與HD DVD之爭

根據數據分析公司Experian發表的2023年首季電動車登記量，Tesla、Ford、GM、Volvo、Rivian 合共佔去逾75%的北美電動車市場額份。現時登記量位列前5名而仍未採用NACS的車廠中，韓國現代汽車（Hyundai）執行長張在勳已表示，正在考慮支援特斯拉充電規格。由是觀之，距離特斯拉一統北美充電規格之路已不遠矣。

當下電動車充電規格角力，有點像是2000年代的索尼（Sony）Blu-ray與東芝（Toshiba）HD DVD之爭。當年兩家公司各自祭出自家影碟格式，爭奪成為下一代高清影碟的標準規格。Sony憑藉較高的市佔率，成功說服華納兄弟（Warner Bros.）放棄HD DVD，轉投Blu-ray陣營，後來派拉蒙（Paramount）也跟進加入，迫使東芝於2008年宣布停產HD DVD，由Blu-ray一統江湖。

15年後，同樣的規格之爭在電動車充電網絡市場重演。Tesla NACS看似扮演著Sony Blu-ray的角色，CCS則有點Toshiba HD DVD的影子。在電動車銷售市場上，各大車廠跟Tesla拼個你死我活，為甚麼在充電網絡上卻願意向特斯拉投懷送抱呢？主要理由是Tesla NACS就好像Sony Blu-ray般，市佔率遠高於對手。

Tesla高密度站點吸引其他車廠

其實，特斯拉早在10年前已開始在世界各地部署充電樁，深具先行者優勢。截至2023年第一季，Tesla全球充電樁數量已達4.5萬支，遍布美國、歐洲、亞洲、以至中東大部分地區。回看北美地區，參照美國能源部的資料，北美合共約3.6萬支充電樁，當中逾2.1萬支都是屬於Tesla的，即是該公司已握有北美充電網絡市場的6成份額。

Tesla在北美地區擁有逾2.1萬支充電樁，覆蓋美國、加拿大、以及墨西哥，尤其在美國境內的站點密度非常高。（圖片來源：Tesla官網）

Tesla從2012年開始在全球部署充電樁，2018年6月充電樁數量突破1萬，2021年11月達到3萬支，2022年11月攀升至4萬支，及至2023年4月更增加到4.5萬支，擴建速度已經提升到每個月1,000支。（圖片來源：Tesla官網）

對初次駕駛電動車的司機而言，克服里程焦慮是一大心理關口。不少準車主因擔心半路中途找不到地方充電，所以放棄選購電動車。現在Ford與GM等車廠只要轉向NACS規格，便可讓旗下車主享用全球站點最多、北美密度最高的充電網絡，瞬間解決里程焦慮問題，讓消費者可以放心購入其電動車。

非Tesla車廠要轉用NACS規格，只需修改充電端口設計，更換少許零件，這算不上是甚麼大工程，而且付出的額外成本也不多，但卻可以為旗下車主帶來更便利的充電體驗，對各大車廠來說絕對是有賺無賠的好生意。

NACS技術先進，較易用和可靠

另一理由是，NACS的設計比起CCS先進得多。CCS規格於2011年面世，NACS 則在翌年誕生。CCS屬於較早期的交流電充電規格，只是在原有充電連接器介面上額外增加直流電端子，以實現直流快充功能。至於NACS，則把交流電、直流電端子整合在同一個充電連接器介面，一體化的設計讓充電槍體積比CCS細一半，較為小巧輕便，故此其易用性比後者為高。

正因如此，Tesla充電網絡的使用體驗遠優於對手。根據國際市調機構君迪（J.D. Power）的調查報告，2023年第一季使用非Tesla充電樁的司機中，約有21.6%表示曾遇上充電失敗；採用Tesla充電樁的司機中，則只有3.9%。再者，對充電站服務的滿意度，Tesla得分也最高，在滿分1,000分中取得734分，其他廠商的平均分數則僅為558分。

J.D. Power調查報告指出，以可靠性而論，沒有其他充電網絡供應商能夠提供接近Tesla充電站的水平。（圖片來源：Tesla官網）

特斯拉表示，非Tesla電動車的充電收費將會比Tesla為高，以維護Tesla車主的權益。投資機構Piper Sandler預估，2030年特斯拉將有30億美元（約234億港元）收入來自非Tesla車主，相當於2022年該公司營收的4％；及至2032年，來自非Tesla車主的收入更可望激增到54億美元（約421.2億港元）。

Tesla下一步進軍無線充電領域

當NACS一統北美規格指日可待，Tesla下一步可能是進軍無線充電技術領域。有消息指，該公司正在洽談一宗德國初創公司的收購案，涉及無線充電技術。買下這家初創後，特斯拉有望提供無線充電解決方案——電動車駛進停車格後，即可啟動無線充電，比車主要動手插入充電槍方便得多。

對於歐洲充電標準何時可以跟北美規格一致，馬斯克回應指，情況並不樂觀。他指出，Tesla積極遊說歐盟考慮採用NACS規格，惟歐盟卻推說幾年前已決定使用CCS2，無意改弦易轍。然而，馬斯克卻未有因此而放棄，而是轉變策略：以零利潤向歐洲車廠供應變壓器與其他充電零件，試圖低調攻入歐洲充電網絡市場。

姑勿論歐洲市場進展如何，摩根士丹利在估算2030年電動車里程數比率、Tesla充電站市佔率，以及稅後淨營業利益率等因素後，預測特斯拉充電站的潛在商業價值可能在1,000億美元（約7,800億港元）以上。由此可見，電動車充電網絡蘊藏著有龐大的市場潛力有待開發，同時亦凸顯了Tesla在電動車市場上的領先優勢。