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13/07/2023

Netflix 2023上半年十大片單！韓劇／綜藝佔9套！唯一上榜台劇《模仿犯》懸疑燒腦！《花遊記》2017年Hit到而家！這套上映3個月即上榜！

#浪漫速成班 #劇集 #綜藝 #煲劇 #黑暗榮耀 #Netflix #韓劇 #車貞淑醫生
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Text: Kennis Wong

　　工作、娛樂都趕不上進度！上半年眨眼過去，不少好戲好劇都miss out不如看看Netflix香港2023上半年最受歡迎十大片單！今次Netflix十大排名很多都是來自韓國，就連2017年的舊劇亦上榜！究竟哪一齣劇如此長青？即睇上半年十大片單，放假可以專心追返！

 

Netflix十大片單 ︳第1名：《黑暗榮耀 The Glory》—宋慧喬主演！來一場埋伏多年的欺凌復仇戰！

 

　　第1季的《黑暗榮耀》於2022年年末上架，講述由宋慧喬主演的女主角文同珢一直的夢想是成為建築師，在高中時期被5人幫欺凌被迫主動退學，事件一直埋藏於文同珢心裡，等到霸凌者的子女長大，再成為其小學老師，展開一場復仇記！不少人看過後都覺得大快人心，有種討回公道的感覺！

 

（圖片來源：Netflix）

 

Netflix十大片單 ︳ 第2名：《浪漫速成班 Crash Course in Romance》—母親為女兒爭奪補習名額！開展浪漫懸疑情節？

 

　　編劇以韓國的補習文化作為故事線，有別於一般浪漫韓劇，今次以中年人的戀愛故事為主。女演員全道嬿飾演一名不停設法幫助女兒擠進數學名師課堂的母親，然後與名師發生一場笑中有淚的浪漫故事。不過《浪漫速成班》不只走浪漫路線，當中亦加入「鋼珠殺手」的懸疑案，大家可以在觀看同時，一同緝兇！

 

（圖片來源：Netflix）

 

Netflix十大片單 ︳第3名：《車貞淑醫生 Doctor Cha》—情節貼地搞笑！師奶變醫生人生大反轉！

 

　　《車貞淑醫生》播映初時並沒有受到很多關注，但之後的情節貼地之餘又好笑，令不少人立刻追看！由醫學院畢業的車貞淑（嚴正化飾演）因為家庭生活而放棄當醫生。專心相夫教子20多年後，因一次換肝手術後認為要為自己而活，決定重返職場，當回一名醫生，但就意外發現了同為醫生的丈夫徐仁浩有婚外情，打算重新開展人生之時，來了一場大反轉！

 

（圖片來源：Netflix）

（圖片來源：Netflix）

 

下一頁：第4至7名劇集或綜藝節目！

 

 

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