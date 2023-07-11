11/07/2023
車主注意！10個政府停車場8.1起加價！私家車／客貨車、電單車、的士車位齊齊加！季租最多加$450！
車主注意！運輸署宣布，8月1日起10個政府多層公眾停車場加價！時租、日泊、夜泊、月租及季租都有不同加幅！你是租用政府停車場的常客？即睇對你幾大影響！
8月1日起10個停車場加價！季租加幅$450？
運輸署宣布8月1日起10個政府多層停車場加價！無論私家車／客貨車、電單車及的士的車位都有所增幅，假如你是以下這10個停車場的常客就要注意！
（圖片來源：威信停車場管理（控股）有限公司）
10個加價停車場：
1. 堅尼地城停車場
2. 林士街停車場
3. 天星停車場
4. 大會堂停車場
5. 天后停車場
6. 筲箕灣停車場
7. 香港仔停車場
8. 雙鳯街停車場
9. 葵芳停車場
10. 荃灣停車場
收費調整如下：
私家車／客貨車
時租：加$1
日泊：加$10
夜泊：加$5
月租：加$150
季租：加$450
電單車
日泊：加$2
夜泊：加$1
月租：加$20
季租：加$60
的士
月租：加$50
季租：加$150
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