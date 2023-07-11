車主注意！10個政府停車場8.1起加價！私家車／客貨車、電單車、的士車位齊齊加！季租最多加$450！

車主注意！運輸署宣布，8月1日起10個政府多層公眾停車場加價！時租、日泊、夜泊、月租及季租都有不同加幅！你是租用政府停車場的常客？即睇對你幾大影響！

8月1日起10個停車場加價！季租加幅$450？

運輸署宣布8月1日起10個政府多層停車場加價！無論私家車／客貨車、電單車及的士的車位都有所增幅，假如你是以下這10個停車場的常客就要注意！

（圖片來源：威信停車場管理（控股）有限公司）

10個加價停車場：

1. 堅尼地城停車場

2. 林士街停車場

3. 天星停車場

4. 大會堂停車場

5. 天后停車場

6. 筲箕灣停車場

7. 香港仔停車場

8. 雙鳯街停車場

9. 葵芳停車場

10. 荃灣停車場

收費調整如下：

私家車／客貨車

時租：加$1

日泊：加$10

夜泊：加$5

月租：加$150

季租：加$450

電單車

日泊：加$2

夜泊：加$1

月租：加$20

季租：加$60

的士

月租：加$50

季租：加$150