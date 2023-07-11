免費機票 |香港航空7.24起分三階段送超過25,000張$0機票！超過20個航點＋20公斤寄艙行李！即睇詳情 + 連結

繼HK Express今天免費送出大量機票後，香港航空亦即將送$0機票！香港國際機場的「飛遇世界鉅賞」送機票活動今次贊助香港航空，錯過了HK Express免費機票不用灰心，大家7月24日又可以再次搶機票！立即了解香港航空$0機票活動！

（圖片來源：香港航空Facebook）

是次香港國際機場的「飛遇世界鉅賞」送機票活動贊助香港航空，於7月至8月期間舉行Click & Go活動，由7月24日起為第一階段，分3個階段送出超過25,000張$0票價機票，由香港出發至20多個熱門航點，包括內地及日、韓、 泰等旅遊勝地，更已包20公斤寄艙行李，大家搶到機票後只需支付相關稅項、附加費及其他收費便可以！假如想知道更多詳情，就要等待香港航空Facebook及官網公布！

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香港航空官網：www.hongkongairlines.com/zh_HK/readysetgo/main