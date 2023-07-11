  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

11/07/2023

免費機票 |香港航空7.24起分三階段送超過25,000張$0機票！超過20個航點＋20公斤寄艙行李！即睇詳情 + 連結

#免費機票 #優惠 #短線遊 #香港航空 #搶機票 #著數 #0+3 #寄艙行李 #HK Airline #免費 #飛遇世界鉅賞 #Jetso #機票 #旅行 #香港國際機場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　繼HK Express今天免費送出大量機票後，香港航空亦即將送$0機票！香港國際機場的「飛遇世界鉅賞」送機票活動今次贊助香港航空，錯過了HK Express免費機票不用灰心，大家7月24日又可以再次搶機票！立即了解香港航空$0機票活動！

 

（圖片來源：香港航空Facebook）

 

　　是次香港國際機場的「飛遇世界鉅賞」送機票活動贊助香港航空，於7月至8月期間舉行Click & Go活動，由7月24日起為第一階段，分3個階段送出超過25,000張$0票價機票，由香港出發至20多個熱門航點，包括內地及日、韓、 泰等旅遊勝地，更已包20公斤寄艙行李，大家搶到機票後只需支付相關稅項、附加費及其他收費便可以！假如想知道更多詳情，就要等待香港航空Facebook及官網公布！

 

香港航空Facebook：www.facebook.com/hkairlines

香港航空官網：www.hongkongairlines.com/zh_HK/readysetgo/main

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#免費機票 #優惠 #短線遊 #香港航空 #搶機票 #著數 #0+3 #寄艙行李 #HK Airline #免費 #飛遇世界鉅賞 #Jetso #機票 #旅行 #香港國際機場

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk