中大創驗血漿DNA 揪出無病徵鼻咽癌 2萬人篩出58確診 研公院用助及早治療

【晴報專訊】本港每年有700多宗鼻咽癌新症，及早治療的存活率達9成以上。中大醫學院研發的「血漿EB病毒DNA」檢測，為逾2萬名本地中年男士進行2輪篩查，成功找出58名沒任何徵狀的鼻咽癌患者，當中約7成屬早期患者。研究又指，若首輪篩查持續呈陽性結果者，其患鼻咽癌風險較陰性結果者高約17倍。團隊正與醫管研究將檢測投放於公院使用，現時每次收費約2,000多元。

血漿EB病毒DNA篩查研究對解釋基於循環腫瘤DNA或液體活檢測試具深遠影響（中大提供）

過去有研究發現，鼻咽癌與感染EB病毒有關。中大研發的「血漿EB病毒DNA」檢測，能檢出癌細胞於血漿內釋放的EB病毒DNA，從而診斷出鼻咽癌患者。

中大團隊發現，血漿EB病毒DNA篩查能在尚未有病徵前診斷鼻咽癌。

兩輪測試確診者 約7成屬早期

團隊在2013至2016年，為逾2萬名沒任何鼻咽癌徵狀的香港中年男士進行篩查；並為309名在首次檢查及4周後覆檢時，持續呈陽性反應者進行鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查，結果成功揪出34名鼻咽癌患者，而其餘參加者並無進一步發現，測試結果當時被視為「假陽性」。

在首輪篩查的3至5年後，團隊再為逾1.7萬名、在首輪篩查並未發現患癌的參加者作第2輪測試，當中423人在初步檢查及覆檢時均呈陽性，結果發現，24人經鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查確診鼻咽癌；確診者中約7成屬早期（第1及2期），與首輪篩查成效相同。第2輪確診的病人，在中位數33個月的跟進期間，並未發現癌症復發個案。

中大醫學院化學病理學系教授陳君賜指，因鼻咽癌沒有徵狀難以發現，本地一般鼻咽癌患者僅2成能在早期確診；若鼻咽癌進入晚期，癌細胞會擴散到頸部以外，除增放射治療範圍，亦須進行高副作用的化療，存活率更由早期的9成以上，降至低於7成。

團隊亦發現，在首輪篩查有短暫及持續呈陽性結果者，其未來確診鼻咽癌的風險，較陰性結果者分別高約4倍及17倍。陳君賜建議，若首輪篩查為陽性結果者，應每隔1至2年再進行檢測，以及早發現和治療，提高存活率。

中大醫學院副院長盧煜明表示，與第2輪篩查的數據對比後，首輪篩查的「假陽性」結果有生物學意義，有可能是EB病毒活躍，亦可能屬非常早期的癌症，惟現有檢測方法未能發現；相信後者對血漿基因技術大有意義，有望應用於其他癌症檢測。

每次收費約2000元

現時EB病毒檢測每次約2,000元，陳君賜透露，團隊正與醫管局研究將檢測投放於公院使用，而第2代檢測採用的測序技術成本較高，將以商業模式運作。



