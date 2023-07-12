VTC逾140課程 健康IT搶手 5人爭1學額 新增音樂科 著重教港式慢歌

【晴報專訊】中學文憑試（DSE）下周三（19日）放榜，職業訓練局（VTC）今年有逾140項課程提供約1.3萬個學額，報讀數字與去年約2.7萬人相若，其中健康和資訊科技相關的學科較受歡迎，約4至5人爭1個學額，競爭較去年減。

IVE電腦及電子工程高級文憑1年級學生馮偉龍（右一）和吳卓橋（左一）等，設計了智能冷氣機滴水監察裝置「iLeak」，有望減少滴水引致的住戶紛爭。

VTC指，競爭愈大不代表愈好，助學生找到未來方向才最重要。考生放榜後可親身、網上或致電報名。

VTC高級助理執行幹事郭展幹指，2023/24學年將開辦約140項課程，共提供1.3萬個學額，目前報讀人數與往年的2.7萬相若，甚至稍有上升，有信心取錄足夠學生。

競爭大不代表好 尋未來方向重要

他指，社會對醫療護理服務需求持續增，令健康相關學科今年較受歡迎，包括體適能及運動營養學、生物醫學、應用營養學、食物科技及安全等，約4至5人爭1個學額。而各行業積極引入創新科技，亦推動資訊科技相關學科成大熱，如電訊及網絡科技、人工智能及手機軟件開發等，約4人爭1個學額。但若以報名人數計算，幼兒教育、社工屬今年最熱門課程；以競爭比例計算，首10個最受歡迎課程則包括藥劑科學、飛機維修工程、人工智能等。

VTC工程學科早前成立智慧城市創新中心，鼓勵學生參與智慧城市跨學科專題研習項目。

翻查資料，去年競爭較激烈的課程約5至6名申請人爭1個學額，前年更是8人爭1個，可見今年競爭稍減。但郭稱，競爭愈大不代表愈好，助學生找到未來方向才最重要。

網上報名 放榜後即知結果

另隨著本地原創音樂逐漸復甦，VTC將於2023/24學年開辦「音樂製作高級文憑」課程，邀業界資深製作人擔任導師，且斥資100萬元添置最高級別器材，著重教授港式慢歌、搖滾、電子和R&B，收生約120至150人，每年學費約3.15萬元。

郭展幹提醒，考生現在仍可網上報名，以便放榜後即時知結果；放榜後統一收生階段續可網上報名，VTC轄下各院校亦會開放提供即場諮詢，或可致電28976111。



