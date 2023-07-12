﻿財爺呃人，這不是微調

在上星期五，財爺早已公開通知，金管局會在當晚6點，宣布如何放寬樓宇按揭，老實說，如果不知道內情，一定唔會寄以厚望，因為財爺早已表示今次是微調，大家都意識到政府是有意令擁有小型單位的業主比較容易換樓，即使換中型單位，都可以沿用八、九成按揭，正如財爺所講，真的是微調，受惠的人有限，不過，一百幾十人總會有。

我相信財爺決定對按揭微調之後，一定做了不少資料蒐集，知道現在並不是買樓問題，在利息高企之下，放寬那些小型單位業主買較大型單位，即是叫他們去送死，所以現在是賣樓問題，不是買樓問題。

現在銀行向按揭比率超過四成的按揭客戶追收差額，如果還唔到錢，銀行可以沒收客戶物業，這令到銀行與客戶之間充滿矛盾，即使可以追到差額，銀行最後都會損失不少生意，不過老實說，在三年疫情，不少做生意的業主都床頭金盡，超過四成按揭限額比比皆是，現在回復正常，只需要一些時間，便可以將按揭比率降回四成以下，但金管局認為銀行犯規，要求立刻向按揭客戶追差額，否則要沒收客戶物業，這種做法不但不近情理，並且握殺業主生存機會，有一些業主甚至要賣樓，結束生意來滿足金管局要求，我曾經撰文指出，最簡單解決方法就是提高按揭比率至五成，立刻會解決大部分業主困境，況且，五成按揭，比率仍然是相當之低，銀行基本上沒有風險，但我講還講，從來沒有想過金管局夠膽做。

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政府今次不是放寬換樓者的按揭成數，而是所有首次置業者的按揭成數，上限去到3000萬元，幫了很多有意慾置業的中產人士，其次是將現在物業資產價值按揭成數由四成提升至五成，這不但解決了銀行與客戶之間矛盾，甚至可以令香港再出發，雖然放寬按揭有利樓市以至香港經濟，但我覺得財爺呃我們，今次放寬不能叫微調，雖然被呃，但仍然很開心。