炒股群組 vs 賽馬群組

姊妹們，上日提到，近期社交媒體充斥大量邀請讀者加入投資群組的情況。只要你稍有知名度，都會被「擺上枱」。但我肯定，十個群組之中，九個都是騙人的。因此，我形容這是「十『組』九騙」，即「十賭九騙」的諧音。

提到賭，如果大家稍為認識賽馬的話，應該知道馬圈也有很多「貼士群組」，不少更是要收錢的。

這些群組的可信性更低，因為將「必贏貼士」公諸同好之後，馬匹的賠率就會下跌，如果真的跑出來，會分少很多。所以，理性上，如果自己有心水，甚至必贏貼士，是不會，也不應該公開的。

反過來，如果可以跟人「分享」的「貼士」，我肯定準極有限，再加上跑馬的變數和意外機會十分大，所以根本不值得相信。提供貼士的人，主要收入可能就是收妳的「貼士費」呢！

不過，股票市場跟馬場有點不同，因為愈多人去買一隻股，股價就會上升，可以是雙贏的，所以，把自己的股票「貼士」跟人「分享」，似乎又說得過去。我估計，也因此，有較多人會相信炒股貼士。

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不過，我想指出一點，雖然股票不是「零和遊戲」（即是有人賺錢就必定有人輸錢），而是可以「雙贏」，但問題是，如果個別股票的交投量小，又或者所謂的細價股，只要多人買，股價就容易升。但當升到某個水位時，有心人如果突然「散水」，不明所以的投資者就可以輸得不明不白。這就是近年警方宣傳的「唱高散貨」技倆。

要分辨是否投資騙局，其中一個指標就是那些貼士是甚麼股票。如果是市值細的股票，只要能吸引一批散戶入市，其實也足以推高股價。因此，如果妳參加了炒股群組，他們給妳的貼士是一些細價股或市值細的股票，妳就要小心了。

姊妺們，我幾乎可以肯定，「炒股群組」不會建議妳買一些大藍籌，因為這些大藍籌的市值龐大，要「唱高」她們的股價，成本十分高，不能唱高，又何來散貨？！

我在本欄提過，年前我突然收到一個股票投資群組的訊息。初時我也嘗試留在群組，看看她們的投資策略。這個群組十分活躍，每日都有很多信息，當中的主持是一位小姐，「團友」都稱她是老師（可能是自己人）。她自詡有一套投資股票的策略和入市準則，群組內的朋友都向她發問。

開始的時候，她只是宏觀地講述自己的投資策略，沒有具體推介股票。後來有人問她到底買甚麼股票時，她只籠統地說了一些，但說到具體的入市價位時，她就說要私聊了。

由於我沒有太多時間去跟進這些策略和貼士，也從來沒有回應，不知怎的，我突然再收不到這個群組的訊息，到底是我被剔出，還是這個群組已經解散，我也弄不清，反正沒有了這個群組，我也樂得清靜。

近期十分猖獗的「投資群組」再令我想起這件事。我也想藉此提醒一下姊妹們，幾乎任何賺錢貼士都不應該相信，因為世界上有太多「騙子」和「騙局」了，共勉之！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au