加國回流IT人打造虛擬代言人，獲大品牌青睞！用AI人臉語音合成創虛擬人物：比真人拍攝慳成本+零公關災難

近年講起Generative AI（生成式人工智能技術），相信大家都會想到全球爆紅的ChatGPT（Generative Pre-trained Transformer，聊天生成式預訓練轉換器）。有香港科技人早於數年前開始在此領域深耕，例如今期筆者要分享的初創Pantheon Lab就將這技術運用於視覺上，打造像真度高的AI虛擬人物，成功打入數字化營銷、教育、娛樂等行業。其創辦人兼行政總裁劉劍鋒（Ivan）與合夥人憑著敏銳的市場觸覺早著先機，耐心耕耘，終成他理想中的市場「引領者」。

「以後可能只需要有一篇稿，就能生成一段影片，這是我們的最終目標。」創業者的敢想敢做，在Ivan身上可見一斑。

他中學時隨家人移民加拿大，大學主修電腦工程，畢業後進入IT界，涉足企業軟件解決方案領域。加拿大的生活舒適惟較單調，2012年Ivan有機會回流香港，坦言「趁年輕想接受多點挑戰」。他先後創辦過幾間初創，包括數碼化戶外媒體宣傳、物流系統等，產品均面向企業。

人臉語音合成 快速生成視覺內容

Pantheon Lab成立於2019年，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能技術，能快速自動生成視覺內容，例如虛擬人物，包括KOL、歌手、老師等角色，可靈活應用於各種商業場景。去年至今更先後獲得來自阿里巴巴香港創業者基金及新世界發展旗下培育初創的平台Eureka Nova投資。

如今虛擬代言人並不鮮見，三年前則不然。Ivan和其合夥人可謂有先見，早早捕捉到市場痛點。他認為，虛擬人物有可為，皆因其可助企業提升對品牌營銷的自主性、節省資源時間及管理風險。

「現今趨勢是大家喜歡看視頻，品牌用真人製作一、兩條推廣視頻或沒問題，但開始做大後，需要的資源就愈來愈多。牽涉到『人』的製作是最難的，例如演員NG、髮型、化妝等事項加起來要花費很多時間。」將整個流程，包括代言人，都交由AI生成，就是幾位合夥人的大膽設想。

累積品牌資產 防公關災難

Pantheon Lab主打人臉合成（Face Synthesis）、換臉（Face Shifting）及唇音同步（Lip Synchronization）三個範疇的技術研發，力求在短時間內根據客戶需求打造相應的「人設」。「過去做虛擬人物要用CGI（電腦繪圖）雕畫，快則兩三個星期，慢則要數月，而我們的系統可以在幾分鐘內做出不同的人設，數小時完成短片製作」，Ivan說。

其AI系統曾「學習」20萬副亞洲面孔，以此為基礎生成4副少女樣貌，設定為「文青女生」、「高冷烈女」等，目前該系統已學習了數TB容量以上的人臉，每天可製作成千上萬個人物。該公司還提供自動生成影片的工具平台（AIDOL Studio），客戶可以自主製作、輸出帶有特定人設的影片。

Ivan指，品牌起用虛擬人物作為產品或服務的代言人，除了有更大的創作空間及傳遞訊息的自由度，還有助減少「公關災難」。「經常看到新聞說因某代言人出現失誤，令品牌蒙受很大損失。很多企業還漸漸意識到，投資打造專屬的虛擬代言人 ，有機會累積成為品牌的資產，而非只是一項消耗性的支出。」

創業心得：有耐性 不怕輸

三年間業務已步上軌道，Ivan坦言，起初讓市場接受這種技術應用確有挑戰，「我們做的事情比較前瞻，起步難。面對企業客戶，每一個部門和領導層亦有不同考量。要教育市場，讓他們知道這件事有可為。」他指，Pantheon Lab的優勢在於具有可擴展性（scalable），不局限於香港市場，「我們做的虛擬人物有不同的國籍，能說各種語言，讓我們能接觸到不同的市場。」

Ivan經歷三次創業，他認為在個人層面創業最需要的質素是耐性，「經常會碰釘子，有些時候會失敗，那就想想當初你為何會開始。一開始就知道這條路不容易走，為什麼還是決定開始？你的初衷是什麼？問題天天都多，視乎你怎麼解決。」

「創立Pantheon Lab的初心是源自技術上的挑戰。四年前市場上還沒有太多類似的產品，但我相信自己對於未來的見解和產品發展的前景，若然我早一點開始，就不會是Follower（追隨者），而是Pioneer（引領者）。」今天Ivan不但成為引領者，更不斷擴充產品及市場，例如與電影業界探討合作，冀打入荷里活及亞洲電影市場。

筆者很欣賞像Ivan一樣的創業者，在精進自身技術的同時具有前瞻思維，並耐心培育市場，方有今天所成。Ivan寄語有創業想法的讀者：「若你在猶豫應不應該做，思前想後幾天這些想法還是揮之不去，那就儘管去嘗試，就算失敗也是一個經驗。創業不要怕失敗，不要怕難看，不要怕輸，只要有這個心態，就可以去做！」