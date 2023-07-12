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12/07/2023

東京美食 | 淺草6款必吃打卡小食推介！超濃厚抹茶可麗餅／即炸黑毛和牛和豚爆汁肉餅／炭火鰻魚燒飯團！邊走邊吃最正

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Text: Katty

　　一直以來，日本人很少會拿著食物在街上邊走邊吃，不過近來這個習慣有所改變，其中一個原因是打卡風氣盛行，在街上拍的照片比較好看又更易呃到like！而另一個原因，是外國遊客愈來愈多吧！亞洲人本來就有掃街文化，而歐美人則比較不拘小節，在街上吃東西都不會像部分日本人覺得尷尬。而且，最重要是在日本的時間很寶貴，大家都想把握機會吃到多幾款美食，不想浪費時間逐間餐廳去等位、點菜、進食、埋單，加上胃袋容量有限，每樣食少少就最好！今次同大家介紹6間東京淺草的邊走邊吃店舖，吸睛好吃，又適合打卡，下次去東京玩，一定要試試！

 

東京美食 | 淺草打卡小食推介1. 浅草茶屋たばねのし：超濃厚抹茶可麗餅！必吃Tiramisu、抹茶燉焦糖燉蛋口味

 

　　這間店舖主打和風可麗餅（crepe／法式薄餅），餅皮及忌廉100%用靜岡縣的掛川抹茶製成，餅皮使用北海道產的麵粉，特別軟糯。店內最人氣的當然是兩款抹茶可麗餅——掛川抹茶焦糖燉蛋及掛川抹茶Tiramisu，後者更用抹茶粉灑上「浅草」兩個字，一睇就知去了淺草，所以很受遊客歡迎！

 

兩款最人氣的抹茶可麗餅——掛川抹茶Tiramisu及掛川抹茶焦糖燉蛋。

（圖片來源：IG@asakusachaya_tabanenoshi）

掛川抹茶Tiramisu（990円），用抹茶粉灑上「浅草」兩個字，極受遊客歡迎。

（圖片來源：浅草茶屋たばねのし官網）

掛川抹茶焦糖燉蛋（990円）。，所有可麗餅的包裝紙上都付有石川縣的「水賀水引」（繩結），每一個都是由職人手製。

（圖片來源：浅草茶屋たばねのし官網）

餅皮加入了掛川抹茶，帶點點苦澀味，跟濃厚的忌廉非常match！

（圖片來源：IG@asakusachaya_tabanenoshi）

除了買走，亦可以堂食，不過當然take away拍照最好！

（圖片來源：IG@asakusachaya_tabanenoshi）

 

浅草茶屋たばねのし

地址：東京都台東区浅草2丁目7-7

營業時間：星期一至五 11am-6pm，星期六、日及假期

網址：https://tabanenoshi.com/

交通：筑波快線「淺草駅」步行約2分鐘

 

下一頁：得意口味！超IG-able牛角包窩夫Croffle

 

 

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