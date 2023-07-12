越南牛河｜城中必試4大Pho推介！米芝蓮入選必比登/ 本地騸牯牛骨筒熬湯 / 冠絕油尖旺正店

一碗熱騰騰的越南牛河（Pho），可說是不少人的 comfort food，喝一口濃郁湯底配搭香嫩牛肉和河粉已令人有滿足感覺。越南牛河雖然看似簡單，但每個烹調步驟也有講究，需極花心機，才能炮製出鮮美好味的 Pho。今次為大家推薦 4 間城中必試的越南牛河，總有一間啱你心水。

連續多年獲米芝蓮必比登推介的 Brass Spoon 由灣仔月街起家，老闆兼大廚雖然在巴黎長大，但因外婆是越南人、兒時經吃牛肉粉，對牛肉粉情有獨鍾，長大後更向越南廚師拜師學藝，以過百斤牛筒骨、美國牛腱、牛腩等熬煮逾 16 小時，煮出清澈而濃郁的湯底，美味非常。

有別於坊間的越南牛河店，Brass Spoon 點餐特別採用了車仔麵般的「剔紙仔」形式，任大家揀選不同級數及生熟程度的美國牛肉，又可以另加牛筋、牛柏葉、牛丸和扎肉等配料，讓大家剔選出最合意的 Pho 配搭。最喜歡生牛肉河粉，用上油花較少的安格斯牛肩肉，入口肉質鬆化富油香，河粉則煙韌夠彈牙，加上新鮮、種類多的配菜，吃出滋味。

Brass Spoon

地址︰灣仔月街1-3號地下B舖

電話︰2877 0898

開放時間︰12pm-7pm

網址︰www.thebrassspoon.com/

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