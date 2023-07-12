  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/07/2023

移民外地｜加拿大救生艇計劃放寬政策！將更改Stream B一項限制？當地工作一年有機會拎永居權？

#打工仔 #加拿大救生艇計劃 #加拿大 #救生艇計劃 #Stream B #學歷 #限制 #加拿大移民局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　相信這2日最多人討論的其中一件事，必定是「加拿大救生艇計劃」，因為加拿大將修訂為港人而設的「救生艇計劃」，將Stream B的學歷限制更改，還在下個月實行，到底是怎樣一回事呢？

 

　　在2021年，加拿大移民局推出了「加拿大救生艇計劃」，讓香港人可以利用Stream A 讀書移民及Stream B 工作移民，有機會拿到加拿大的永久居留權資格。而在7月11日，加拿大宣布在8月15日會更改Stream B學歷限制，所以引起好多人的關注。

 

圖片來源：Unsplash @sebastiaan stam

 

　　加拿大「救生艇計劃」Stream B本來要求申請人要有加拿大或海外的大專學歷及至少1年加拿大工作經驗，但加國政府在7月11日宣布將會取消Stream B的「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，即是大家只要有一年加拿大工作經驗，不需要提交學歷證明，就有機會申請加拿大的永久居留權資格。這更改將在8月15日起生效，生效之後，有更多人將符合申請資格，好像是有工作假期簽證的香港人只要工作滿一年就可以申請。而「加拿大救生艇計劃」暫時在2026年8月31日截止。

圖片來源：Unsplash @Guillaume Jaillet

 

　　而在早前，加拿大都曾放寬開放式工作簽證申請資格，將申請人必須在「最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構」變成10年。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #加拿大救生艇計劃 #加拿大 #救生艇計劃 #Stream B #學歷 #限制 #加拿大移民局

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk