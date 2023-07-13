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13/07/2023

控煙加辣諮詢 煙稅目標加至75% 倡禁某日期後出生者買煙 盼達煙草終局

#無煙香港 #控煙策略公眾諮詢 #醫衞局 #醫衞局局長 #盧寵茂 #吸煙與健康委員會 #湯修齊 #火車頭
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　　【晴報專訊】為邁向「無煙香港」，港府昨推出控煙策略公眾諮詢，倡以4大策略推行14項控煙建議。醫衞局局長盧寵茂指，本港現有近60萬煙民，其中女煙民不跌反升，更有7.4%中學生曾嘗試吸煙，有迫切性採取更有效控煙措施。文件建議禁止向「某一日期後」出生人士售賣煙草，達致「煙草終局」，並禁止薄荷、水果口味的添味煙，減少青少年及女性吸煙興趣；另建議把煙草稅增至世衞建議的75%目標，將諮詢加價步伐，並倡與通脹掛鈎，確保煙價持續處於高位。

 

政府數據指，本港仍有多達58萬人每日吸煙。

 

　　政府統計處數據指本港吸煙率在2021年降至9.5%新低，惟仍有58萬人每日吸煙，當中每2人有1人年逾5旬，造成沉重醫療負荷。盧寵茂指女煙民不跌反升，由2017年的2.7%升至2021年的3%；港大調查更揭7.4%中學生曾嘗試吸煙，情況「刻不容緩」，有迫切性採取更有效控煙措施，故即日起展開2個半月公眾諮詢至9月30日。

 

女煙民不跌反升 7.4%中學生曾吸煙

 

　　文件指，不少學生因好奇心接觸煙草，市面愈來愈多以薄荷、水果或糖果口味招徠的添味煙，數據顯示，20至39歲年輕煙民中，逾60%有吸薄荷或水果煙習慣。為免下一代續受禍害，文件倡禁止向「某一日期後」出生人士售賣煙草。盧指，對限制哪年出生者持開放態度；另除現行禁止向18歲以下人士售煙，亦建議禁止向未成年人提供煙草，也不容許他們管有煙草。

 

　　為減煙草吸引力，文件倡禁售及進口添味煙、擴大包裝上健康忠告的面積、統一煙包包裝、及將煙草放在顧客「無法看見和觸及」之處。另建議將煙草稅上調至世衞建議的75%，諮詢應否逐年或一次過加稅，更倡與通脹幅度等掛鈎的調稅機制，確保煙價持續處於高位。為打擊私煙，除提高罰則，也建議煙草商設法令「已完稅」煙草更易被辨識。

 

建議禁售薄荷味等添味煙

 

　　盧坦言，在2025年將吸煙率降至7.8%不易，故將所有「有可能推出項目」均納入諮詢。他指，世衞強調加煙草稅是減吸煙率的重要方法，本港稅率僅64%，仍較歐美低，會繼續使用「此有效辦法」。衞生署署長林文健補充，雖然2月加稅後，每支捲煙只加6毫，但戒煙熱線首周即接498個查詢，較過往3個月月均查詢多3倍，反映加煙稅「一定有效」。

 

盧寵茂（中）指在2025年將吸煙率降至7.8%不易，故將「有可能推出項目」均納入諮詢。

 

　　吸煙與健康委員會主席湯修齊指，對2025年前達標「審慎樂觀」，政府加強控煙策略也符合委員會多年倡議，強調應「劃線」禁2009年後出生者買煙，且認同全面禁售薄荷煙，以減年輕煙民興趣，更倡將煙包健康忠告加至100%大，每支煙標示「已完稅」，以便打擊私煙，「最有效就是再加煙草稅」。但長遠煙草政策關注組、全港報販大聯盟及香港報販協會均批評，大幅加煙草稅只助長私煙市場，且缺乏科學實證下，也不應剝奪整個世代成年消費者吸煙的選擇權。

 

擬擴禁煙區 邊行邊吸也違法 罰款或增至$5000

 

　　諮詢文件倡擴大法定禁煙區，包括人流高或暴露時間長、且難避二手煙的行人天橋、公共交通候車區；或在公眾常出入的學校、醫院附近範圍，甚至絕大部分公眾地方禁煙。文件又提及「邊行走邊吸煙」（俗稱「火車頭」）對行人造成極大滋擾，惟本港未禁絕街上吸煙，執法或相當困難，將諮詢公眾在成效相對有限下，應否禁止。

 

　　另文件倡增違例吸煙定額罰款，由現時1,500元，提升至3,000元或5,000元；並加強無煙場所管理，若場所管理人默許或縱容非法吸煙要負責。湯修齊指，極力支持擴大禁煙區，倡教育、醫療及社會服務設施外的10米範圍禁煙，而近年接獲不少家長投訴，遇到「火車頭」避無可避，相信市民相當支持立法禁止。

 

轉載自: 晴報

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