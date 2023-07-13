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13/07/2023

日本倘排核廢水 港即禁10都縣水產進

#福島核廢水 #日本 #政務司司長 #陳國基 #環境及生態局局長 #謝展寰 #日本駐港總領事 #岡田健一
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　　【晴報專訊】日本最快下月起排放福島核廢水，政務司司長陳國基聯同環境及生態局局長謝展寰，昨與日本駐港總領事岡田健一及相關官員會面。謝展寰會後指，一旦日方開始排放核廢水，會即時禁止源自東京、福島及千葉等10個都縣的水產品進口。日本駐港總領事館重申，日本出口食品安全有保障，強烈要求港府盡快取消對日本食品的進口限制。

 

 

　　謝展寰稱，基於預先防範原則，一旦日方啟動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

 

　　政府認為，目前未能保證日方啟動廢水排放計劃後，淨化裝置能長期連續有效運作，以及排放計劃不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險。

 

　　對日前遭日本駐港副總領事中原直人質疑，港府強硬反對姿態是「為贏北京印象分」，謝展寰強調，一國兩制下香港實行高度自治，本港亦是自由港及單獨關稅區，會按本港情況實施食物安全管制制度。

 

　　日本排放計劃歷時30年，針對日本食品入口禁制令會否長達30年之久，謝稱，有大量核廢水排放入大海是歷史上前所未見，強調核廢水有不同輻射物質，雖然日方聲稱有系統處理及過濾，惟倘系統不幸失誤，對食物安全帶來大影響，要預先保障港人健康。

 

食肆：他國尋貨源 增肉類菜式

 

　　日本駐港總領事館昨重申，日本食品安全得到保障，強烈要求香港盡快取消現對日本食品的進口限制，又呼籲港府根據科學證據採取行動，取消對經處理核污水排放作進一步監管，並同意續就有關問題保持溝通。日揆岸田文雄昨表示，當排海程序啟動後，會迅速及透明地公布在國際原子能機構審查下的核廢水監測結果，若發現濃度超標，會即停止排放。

 

　　對當局擴大禁止進口範圍，日式食肆負責人陳強直言頗頭痛，正向供應商了解情況，或須從其他國家尋找替代貨源，已有計劃減少供應水產，提供更多肉類菜式及熟食。

轉載自: 晴報

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