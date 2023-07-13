美國昨晚(12日)公布了CPI為3%，低於市場預期，但通脹仍未達到美聯儲局2%的目標。去年今日，美通脹創下了40年新高9.1%，雖然最新的CPI是3%，但只要一天未達標，任何CPI數據都是為鮑威爾續加息提供「夜行吹哨」的基礎，也為美國目前的「政治加息」背書。

筆者說美國加息涉政治性，是因實在想不到還有甚麼非經濟性的理由，支持鮑威爾繼續加息，這待以後再論。彭博引述了Adobe數碼價格的最新數據，指網上商品價格錄得自疫情以來最大的跌幅，可見端倪。

Adobe的數據顯示，6月份網上銷售的商品價格與去年同月相比，下降了2.6%。這是自2020年5月，近三年以來的最大跌幅，也是連續十個月同比下降（圖一）。在Adobe監測18個網購產品類別中，有一半同比下跌，其中跌幅最顯著的是電子產品及電腦，分別跌近13%及17%；家電價格跌了8.3%，筆記簿型電腦及洗衣機的價格也大幅下降，網上雜貨價卻升。

商品價跌 惜賤物鬥窮人

這個現象顯示，除了日用、雜貨等必需品之外，美國民眾今時日常慳得就慳，減少不必要的消費。有人或認為，網上消費算不了甚麼，實體消費才是現實。若大家不善忘，上周五(7日)蕪文曾提及，美國人捨貨價較貴的沃爾瑪，轉而幫襯較廉價的Dollar Tree，便正是實體消費。因此，不管實體還是網上的經濟活動，它們折射出來的經濟真象，結論只有一個：跌。

考克斯汽車公司(Cox Automotive)的報告稱，6月份二手車價較5月份下跌4.2%，這也是自疫情爆發以來按月的最大跌幅。6月份主要細分市場經季節性調整後的車價同比仍跌，跑車的表現就最差，同比下降近15%(14.8%)，中型車也跌逾12%。

表面上，商品價格下跌，美國的消費者應該拍爛手掌才是；實情是，美國人「莫財」。兩年來實際工資負增長，令許多人要動用儲蓄，同時增加信用卡債務，加息正令那些使用信用卡維持收支平衡、借貸成本高昂的人陷入困境，怎會有錢消費？今時美國經濟疲不能興，自然有其原因。

債務驅動經濟 終難持久

談及美國人的信用卡負債，眾所周知，美國上至政府，下至企業、民眾均以借債度日，這種以債務驅動的經濟終難持久。美聯儲局最近發表的消費者信貸報告，5月份美國消費信貸僅增長了72.4億美元（圖二），比4月份下跌了50%以上。

這是自2020年11月以來，消費信貸的最低月度升幅。對於像美國以債務驅動的經濟來說，這樣半停滯的狀態便相當於經濟收縮。

在信用卡貸款這類「循環貸款」之外，與汽車有關的車貸，以及學生貸款所屬的「非循環貸款」類別出乎意料，下降了13億美元。歷史上，這個類別信貸的增長一直維持在10億美元以上，但在過去的6個月，其按月增幅急劇下降，最終出現了負數--12.76億美元（圖三），乃自2020年4月以來首「負」！

「非循環貸款」首負相信與學生貸款無關，罪魁禍首應該是車貸。以60個月新造車貸為例，利息接近歷史最高水平的7.81%，僅略低於2006年第三季度的歷史紀錄7.82%（圖四），要車主捱高息，車貸便大幅下跌，遂令消費信貸疲弱。高息既令車貸所屬的「非循環貸款」萎縮，今時美國的信用卡貸款利息也創22.16%（圖五）新高，以債驅動的美國經濟不但不會好，而且恐會有難。

時薪增幅似好 孤證不立

周一(10日)蕪文引述CNBC資料，評時薪年增幅4.4%（圖六）似稍好景，也是今時市場認為支持美聯儲局7月加息的唯一理由。所謂「唯一」，即是孤證。這個孤證緣何不立？美國暑假，服務業需要大量人手，故6、7月起便要增聘人手，否則老闆想暑期多做生意也難，也免得到時要加薪搶人、留人。因此，6月工人時薪上升，有多稀奇？如看整體時薪增幅趨勢，則自去年加息前便一直向下。

任你昨晚CPI數據有多「利好」美聯儲局繼續做「鷹」，網上商品價格、美國人借貸、床頭金已盡等實情，已說明通脹必走下，但如美儲局不瞻前，而堅要見通脹回見2%才收手，假若通脹不回落至2%，又將如何？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





