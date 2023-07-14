參加股東會的「收穫」

上一篇，我說到我在2019年已基本上半退休，但卻遇上股市不振，沒多久已經「撐不住」，這段時候前後自己的一些「奇遇」，學會了買入碎股再操作，我亦加入了一些新的投資方法，我把它稱之為「趣味投資法」。（詳情往後再談）

故事要從2018年說起，經過多年多，我持有的資產已快速升值，於是決定將部分持有多年且已升值的股票沽出獲利，其時我已具備退休條件，故計劃在一年內退休。當時，我開始留意到一些報道，發現一些投資者以出席股東會收取禮品「為生」，且原來是一個不俗的「獲利模式」！於是我亦嘗試通過證券行購買碎股，然後進行一連串運作，把它轉為個人實物持有。

就在那時候，我在一家證券行「偶遇」了「供股大王」楊先生，而且有幸和他逐漸熟絡，於是他把碎股供股知識授予我。在他的指導下，我在當時購買了不少碎股。

雖然供股規則改變了，但我又把這些針對碎股的策略通過改良應用在新股。之後，我買的股票愈來愈多。出席股東會更成為我的日常，而且朋友幫助提點下，我也從2019年下半年開始，透過出席股東會，將收到的禮品或餅卡變現。此外，接觸過一些「富豪」股東後，發現「持股不動」是最佳策略。

在2020年，當我大手購入股票，準備大幹一場之際，新冠疫情突然爆發，而且迅速蔓延至全球。同年4月，港交所和證監會頒布政策，表示為防止疫情擴散，建議禁止上市公司在股東會上派發禮品，部分過往曾派發「巨額禮品」的公司亦取消派發，因為斷了一條財路，令我頓時感到非常失望。

不過，由於我在那段時間仍然不斷出席股東會，令我有機會認識了不少股東，他們亦給了我不少「情報」，原來在疫情之下仍然有上市公司派發禮品！例如大快活（00052）因為紀念創業50周年，故加碼派發現金券。旺旺（00151）、CEC國際（00759），即《759阿信屋》母公司，亦派發了食物禮品（如圖），加上部分上市公司仍然維持派發禮券等。當然，部分食品因為擔心吃不完而轉售。另外，我發現了一些股東會的投資定律，加上本來的藍表也獲利不俗，令我仍然可以維持一定的現金流，讓我獲得了不俗的回報，而我亦開始發展另一套投資方法。

大快活去年股東會慶祝50周年禮券

759 阿信屋大禮包

旺旺股東會大禮包（ 股東會約3個月才正式寄出）。

在股市下跌時，我不但沒有像別人般退縮，反而不斷增持股票數量，更以戰養戰，利用股息帶來的資金，每個月最少增持十多二十隻股票，導致這大約三年的疫情期間，手持的股份已超過了一千隻。至於對我而言，在碎股投資的啟蒙老師楊先生，由於年老多病，我亦甚少在股東上會見到他，後來聽說，他已在2022年離世。我想借此機會感謝楊先生的教導，沒有他，相信我亦很難在極短時間內懂得碎股的投資技巧！

下回再談。