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14/07/2023

【比比星期四】美國通脹回落利好港股？｜拆解IMAX中國私有化！｜內地6月人幣新增貸勝預期 有何啟示？

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #新增人民幣貸款 #美國通脹 #港股 #凱基亞洲 #IMAX中國 #大市 #01038 #00388 #02269 #02013 #01876 #00027 #00291 #09988 #01970 #阿里巴巴 #港交所 #藥明生物 #華潤啤酒 #銀娛 #百威亞太 #長江基建 #微盟集團
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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國6月消費者物價指數有所回落，當中整體(CPI)按年升3%，創逾2年以來低位，但核心CPI仍然高企，考慮到就業數據仍然強勁，聯儲局年內或再加息？美匯指數(DXY)隔晚走弱，人民幣(CNY)相對走強，市場憧憬美國息口見頂將利好港股？IMAX中國獲母公司提私有化，每股作價10元、較停牌前價溢價近一成，比比將會為大家拆解當中細節。另外，內地6月新增人民幣貸款3.05萬億元，連同社會融資規模增量均高過預期，對內地下半年貨幣政策有何預示？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/bs8RqaBWwYg

 

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