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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/07/2023

咖啡店、方便飲愈開愈多，好多執笠收場！死因並非竸爭激烈，究竟關甚麼事？

#咖啡店 #方便飲 #小店 #巿場定位 #做生意 #營商策略 #竸爭 #倒閉 #Marketing #巿場推廣 #創業
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年咖啡店同方便飲開到成行成巿，不論係企業副線生意，定係小本經營咖啡店，喺香港同國內都好普遍。每年新開嘅店舖好多，但倒閉嘅亦唔少。但因為香港人對咖啡店需求仲好大，二來開店門檻較低，所以不少新進創業者仍不斷湧入巿場。其實坊間有好多咖啡店關門大吉嘅主因，都並非巿場競爭激烈所致，反而係自己經營策略同定位未好好能配合而錯失良機。

 

圖片來源：Unsplash

 

　　咖啡店／外賣方便飲其實喺生意模型上有著密切關係，而香港多年來經歷數次變遷。於早期類似生意模型最為人熟悉應該係「仙跡岩」，係首間香港引入嘅珍珠奶茶店，一間結合方便飲同休閒空間概念台式餐廳。幾年後Starbucks、Pacific Coffee等亦相繼打入香港巿場，主打相宜價錢而品質唔錯嘅咖啡，再配合舒適環境，吸引到唔少顧客。其後咖啡同茶飲巿場起飛，但因地舖租昂貴，所以好多小本經營創業者為減低成本，就會轉戰樓上Cafe，或租用面積較細店舖去經營外賣珍珠奶茶／方便飲。近年亦開始到非旺區地方開咖啡店，希望以文青風格作包裝，吸引非區內消費者幫襯。

 

　　唔計大型連鎖店，現時大多咖啡店較為集中於商廈區或文青休閒區，以高質咖啡（產品）或具風格休閒空間（體驗）為主打，但因成本所限，好難做到兩全其美。就算做到，成本轉嫁於消費者令咖啡定價昂貴，最後冇人幫襯。所以要清晰明白到，產品／體驗定位要因唔同地區而轉變。例如現時喺某商廈區附近嘅咖啡店，不少主打舒適休閒空間為先，咖啡品質為後。但附近消費群都以外賣為主，甚少喺咖啡店內長時間逗留。而會逗留嘅消費者大多係短聚見面／開會，如保險經紀見客、簡單見面等等，對環境要求唔高。所以類似地區應該以咖啡品質同消費者便利為先，再配上會員制度，對銷售有好大幫助。另一例子如非旺區咖啡店，體驗相對重要，咖啡質素未必係主要致勝原因。反而可以打卡嘅環境同飲品設計，以及多元化產品選擇，就能夠引來更多顧客消費。

 

　　如能為顧客提供最好嘅產品同服務，必定係營商致勝之道。但「平靚正」好難喺香港同時間發生，所以精準嘅生意定位十分重要。營銷最厲害之處，並非點樣去搵最好嘅產品打入市場，而係點樣將最普通嘅產品喺市場上發揮最大效益。

 

 

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