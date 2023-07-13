榴槤放題／自助餐／下午茶 2023 | 2小時任食8種樹上熟榴槤、新鮮到著獨家新品種、吸睛榴槤山打卡、$236抵食金枕頭下午茶Buffet

又到榴槤飄香的季節，連北歐家具品牌IKEA都推出榴槤雪糕，反應更極之熱烈，證明榴槤迷已經準備好狂食榴槤，怕錯過這一年一度好時機。一杯雪糕、一件蛋糕，只夠止渴。要盡情地投入榴槤飄香當中，不要錯過任何榴槤放題。酒店每年推出的榴槤宴、榴槤自助餐，愈來愈豐富，今年更有新品種登場；還有全新主打任食榴槤的品牌舉行放題活動。而且，不知從何時起，榴槤好像跟「有獎遊戲」掛勾。有得食有得玩，總之，今年也不要錯過！榴槤迷，are you ready？

榴槤放題／自助餐／下午茶 2023 | 1. 榴槤自助早午餐、下午茶、首加推自助晚餐！兩款獨家榴槤新品種登場—唯港薈

香港的榴槤迷，無一不識唯港薈馬來西亞榴槤節。榴槤節今年已踏入第五屆，大受歡迎的「飄香榴槤下午茶」已經開始，而將於8月6日開始在酒店一樓Silverbox宴會廳舉行的活動，除了6場榴槤節自助早午餐外，今年更首次新增6場榴槤節自助晚餐。到時，酒店行政總廚兼有「榴槤王子」之稱的何偉誠師傅（Danny），繼續與客人交流榴槤品嘗心得外，更會主持有獎遊戲，大獎包括唯港薈餐飲禮券和原個新鮮榴槤等。

今年榴槤節可品嘗5款榴槤果肉拼盤。

(圖片來源：唯港薈提供)

D101榴槤鮑粒焗釀海螺。

(圖片來源：唯港薈提供)

今年榴槤節可品嘗5款榴槤果肉拼盤，當中包括頂級D197貓山王、口感綿密的D163葫蘆、甜度高的D168王中王，而亮點是兩款分別由Danny及藝人阿燦首次由馬來西亞柔佛州引來香港的榴槤品種——清香型的「王子」及濃香型的「皇室」。除了榴槤果肉拼盤外，還有一人一份的貓山花雪蓮子烏雞燉鱈魚花膠湯，及D101榴槤鮑粒焗釀海螺。

而自助餐桌上還有馬來西亞五大名魚之一的巴丁魚，以發酵榴槤和香辣醬汁調味，惹味十足。任食的還有榴槤桂花水晶雞卷、榴槤金錢袋、榴槤咖啡骨、檳城蝦麵等，甜品有榴槤麻糬葡撻、榴槤布甸和榴槤斑蘭卷等。記得預早訂位外，更要練習加大胃納。

除了6場榴槤節自助早午餐外，今年更首次新增6場榴槤節自助晚餐。

(圖片來源：唯港薈提供)

「榴槤王子」之稱的何偉誠師傅(Danny)，繼續與客人交流榴槤品嘗心得。

(圖片來源：唯港薈提供)

至於「飄香榴槤下午茶」，Danny加入椰子風味，設計出多款新口味鹹甜點。款式豐富的鹹甜點包括椰子榴槤燉湯、馬來西亞白咖啡榴槤泡芙、椰香貓山皇奶酪卷和椰香斑蘭榴槤蛋撻等。每位客人更可享用三件榴槤果肉拼盤，包括獨家新品種D-Putera王子、葫蘆及紅肉之外，更可任食自家製榴槤軟雪糕及椰子榴槤珍多冰，榴槤迷必定大滿足！

Danny在今年的「飄香榴槤下午茶」加入椰子風味。

(圖片來源：唯港薈提供)

榴槤迷必定大滿足！

(圖片來源：唯港薈提供)

飄香榴槤下午茶

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓The Market

電話：3400 1308

價錢：每位$468、兩位$788

日期：2023年7月10日起至另行通知

時間：3pm-5pm

唯港薈馬來西亞榴槤節

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈1樓Silverbox宴會廳

價錢：成人$888、兒童（3-11歲）$558

日期：自助早午餐及晚餐 2023年8月6日、12日、27日、9月10日；自助早午餐 8月13日、9月17日；自助晚餐 9月3日、24日

時間：自助早午餐 11:45am-3pm、自助晚餐 6:45pm-10pm

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