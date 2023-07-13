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13/07/2023

日男超節儉20年儲9,400萬日圓！盤點5個儲錢大法：先甜後苦365儲錢法 / 主婦「不買日」理財年省14萬 / 日女勁慳33歲買3棟房子

#打工仔 #生活 #儲錢 #生活方式 #無痛儲錢 #節省 #儲錢法 #無痛儲錢法 #理財 #支出 #積蓄 #節儉
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Text: Sammy Leung

　　為了未來有更好的生活質素，不少人都會儲錢、投資，希望到退休的一刻，可以不用再為了柴米油鹽而煩惱。說到儲錢，大家每月會存多少錢呢？最近，網上都討論一位日本男子，20年來他用超節儉的生活方式儲錢，已經儲到9,400萬日圓，到底他有多節儉？另外，編輯都整合了5個儲錢方法，有無痛儲錢，也有相對較極端的方法。大家不要再想了，一齊儲錢吧！

 

日男20年儲9,400萬日圓 超節儉生活方式惹熱議

 

　　最近，網上都在討論一位日本男子，到底他有甚麼特別的地方呢？原來這位45歲日本男子在沒有投資、年收入500萬日元（約28萬港元）的情況下，20年內積蓄竟然儲到9,400萬日圓（約530萬港元）。而當大家去了解他是如何積蓄後，他的節儉生活方式引起相當多人關注。

 

　　這位日本45歲男子不時在社交平台分享自己的飲食，每餐可以用「相當清淡」來形容，有時是白飯配1粒梅乾及煎蛋卷，有時是白飯配1粒梅乾、豆腐及1隻生蛋。而他都有相當極端的時候，有時會以一支免費派的保健飲品當一餐，更指雞蛋是奢侈品。

 

圖片來源：twitter@絶対仕事辞めるマン

圖片來源：twitter@絶対仕事辞めるマン

圖片來源：twitter@絶対仕事辞めるマン

 

　　除了飲食方面十分節儉外，他住的地方租金更不用3萬日圓，是一間十分舊的公寓。但他用這種節儉生活方式已經堅持了20年，更成功儲到9,400萬日圓，他指自己的目標是儲夠一億，他預計今年就可以成功退休。

 

下一頁：5大儲錢方法

 

 

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