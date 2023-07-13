記憶力下降是健忘、腦霧、腦退化定失智？教你分清！詞不達意、愛儲物件？日常生活點睇得出腦退化？

年紀漸大或感染新冠病毒後，開始覺得自己記憶力變差？當忘東忘西的次數變得頻繁，你有否擔心過自己患上腦退化症或失智症？不用過分擔心！雖然記憶力衰退是這些疾病的病徵之一，但並不是單靠「無記性」就能診斷！即睇腦神經專科醫生分享！

記憶力衰退不等於患失智、腦退化！一關鍵分清患病可能性

大家都很容易將失智症及腦退化症混為一談，腦神經專科醫生盧文偉指：「兩者其實很相似，失智症是一個綜合症，當腦部受創傷，如無數次中風、出現疾病及遺傳都會引致失智症。而腦退化症是指腦細胞無故急速退化及死亡；遺傳及基因轉變都會引致腦退化症，阿滋海默症及柏金遜症都是腦退化症的一種，當腦退化症漸趨嚴重時，有可能會導致失智症。」腦部掃瞄有機會看到大腦部分區域出現萎縮，例如阿滋海默症可能會使海馬區萎縮。

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當患者患上失智症時，他的大腦不同的認知功能都會衰退，如記憶力、思考能力、判斷力及語言能力，甚至性情大變，大多患者為長者。

大家一知道記憶力衰退是病徵之一就十分害怕，擔心自己年紀大，或者曾感染新病毒出現的記性變差或腦霧，會引致腦部受創，引發失智症或腦退化症。不過盧醫生稱記憶力衰退、沒有記性是常見的衰老過程，而腦霧的症狀主要是專注力及集中力不足，通常因情緒不穩、感染新病毒及服藥等所致。

至於怎樣的病徵才算是響起失智症及腦退化症的警號？盧醫生舉例：「失智症及腦退化症是不可逆轉的，患者的病情去到中期會難以照顧自己，如出入需要別人攙扶，大小二便需要被照顧，甚至會出現異常行為，如覺得鏡中的自己是陌生人，情緒亦變得暴躁，亦有些患者會出現過度活躍，經常嚷著外出，或者足不出戶兩個極端情況等。」而年老出現記憶力衰退屬正常，關鍵是只要自理能力沒有變差，不影響日常生活亦不用擔心。

健忘、腦霧、失智症及腦退化症分別

1. 健忘：是年紀漸大的必經過程，屬於短暫的現象，並不影響日常生活及自理能力。

2. 腦霧：受新冠病毒、情緒病或服藥等因素影響，使記憶突然變得一片空白、集中力及專注力下降。不過並不會使腦部受損，亦會隨時間好轉及康復

3. 失智症及腦退化症：大腦受損引致的後果，不同的認知能力都會逐漸衰退，如記憶力、思考能力、判斷力及語言能力，更會影響自理能力，甚至性情大變，而且病情是不可逆轉，甚至日漸嚴重。

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