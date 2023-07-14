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14/07/2023

西方國家準備瓜分烏克蘭資源？

#烏克蘭 #俄烏戰爭 #大國博弈 #礦藏
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　俄烏戰爭膠著，看來戰爭還會持續很久。不過，去年11月烏克蘭已與國際資產管理巨企黑岩集團（BlackRock，或譯貝萊德）商討過，找她為烏克蘭戰後重建如何集資出謀獻策。今年2月，摩根大通也加入行列；到了5月，澤連斯基連顧問公司麥肯錫也網羅在內。

 

　　這些公司中，黑岩最引人注意。此公司被委託管理的資產價值驚人，在2023年4月14日，高達9.09萬億美元，大約等於中國GDP（不是資產）的一半！黑岩也是美國各大上市公司的重要股東，在標普500公司中，她幾乎對每一公司都控制超過5%的股權。她同時也是美國聯儲局的御用投資代理，我們可以說，黑岩代表了美國政府及商界的利益。

 

烏找黑岩策劃重建融資

 

　　澤連斯基找黑岩及其他兩所公司策劃戰後重建的融資，背後顯然隱藏了不少謎團，解開它們即可幫助我們評估未來國際形勢的格局。俄烏戰爭仍在打，損失多少，隨時會變化，為何這麼早便計劃重建？假若要再打5年10年，現時的計劃將來會否與時代脫節？烏克蘭已經歷過戰亂的肆虐，哀鴻遍野，投資在此，會否血本無歸？但黑岩卻認為，資金將會湧入烏克蘭，資金多至氾濫。資本家不會願意做賠錢生意，為何黑岩夠膽預測資本家會蜂擁而來？

 

　　投資項目是否吸引，當然關乎其風險與回報。在這樣一個被打得稀巴爛的國家，風險自然高企，但禍兮福所依，戰亂也會孕育高回報。戰爭破壞了大量資產，房屋基建損毀嚴重，根據經濟學「報酬遞減律」的推論，在資產稀缺的地方注入新資產，回報率一般會偏高。例如在橋樑被炸毀的地方重建新橋樑，其社會貢獻便很大。歷史上，第二次世界大戰以後，歐洲與日本的重建速度也很快，經濟迅即回復升軌，正好印證大戰後的快速復元並非不可能的任務。

 

　　不過，今天的烏克蘭與二戰後的歐洲和日本有一大差異。二戰雖有引致各國死傷枕藉，但她們的人力資本精英基本上並無大規模萎縮，也沒有廣泛的移民潮。有人力資本，資金的投資回報才有保證，但烏克蘭除了戰場上的死傷外，據聯合國難民署的估計，共有500萬至900萬烏克蘭人被迫流離失所，另有800萬難民要跑到波蘭及歐洲其他地方去避難，他們當中恐怕大部分都不會再遷回烏克蘭定居。這等於烏克蘭失去了近五分之一人口，當中9成是婦女及兒童。這涉及的人口及人才斷層，遺禍之深難以估計，投資於烏克蘭，風險何其高也！

 

　　黑岩管理的資金及她想吸引的投資者，相當一部分是退休基金，這種基金講求穩定回報，黑岩及其他投資者如何才能有效降低風險？答案正在於她們找到了使人垂涎的抵押品！

 

投資者勢壓價低吸礦藏

 

　　烏克蘭天然資源豐富，其黑土是農業上最優質的土壤；煤、鐵、黃金及不少金屬蘊藏量巨大，據《福布斯》雜誌估計，烏克蘭的礦藏總值14.8萬億美元，其中62%是煤炭，14%是鐵礦。

 

(Shutterstock)

 

　　烏克蘭要多少資金投入才能完成重建？戰爭仍在繼續，這不好算，今年3月世界銀行估計烏克蘭需要4,110億美元，烏政府自己的估計則是7,500億美元。作為計算的基礎，我們可假設是7,500億美元，這大約是其礦藏總值的5%。這便難怪黑岩及其他投資者有恃無恐了，如借錢給烏克蘭，可用這些烏克蘭人民的資產作抵押，若直接投資，則可投在這些有價值有需求的資源之上。要注意，烏62%的礦藏是煤，此物不利環保，也許烏政府也明白此理，所以提議推出綠色「馬歇爾計劃」，這也可能是背後的黑岩在發功，因她明白用上綠色一詞作包裝，對西方國家更有吸引力，又或是西方的資本家可順水推舟，主要在打著煤炭以外的礦產的主意。

 

　　對烏克蘭政府勾結上與美國政府與商界關係密切的投資巨企，批評者直斥其出賣國家資產。倘若此說反映現實，我們應可預見幾種事情︰第一，西方投資者會貶低烏礦藏的蘊藏量，以利可以更廉價收購；第二，戰爭持續下去對投資者也有好處，因為如此一來，烏需要的資金更多，有利於境外投資者蠶食更多烏資源；第三，戰爭遠未結束前便談復元投資，因烏仍處於水深火熱之中，與投資者談判，容易讓步。

 

　　其實美國對烏策略也在不停變陣。開始時是借此作藉口制裁並弱化俄羅斯，使她永不翻身。此目的已達不到，反而出現個國破家亡的烏克蘭，美國便不能不重新檢討策略。二次大戰結束後，從1948年至1951年，美國推出過所謂的「馬歇爾計劃」，用了133億美元（等於今天的1,730億美元）援助西歐的戰後重建，此金額雖然不多，只等於受助國3%的GDP，但加上這些國家自己的大力投資，西歐得以快速復常。美國此舉是按照其戰後戰略，即強化西歐，以利圍堵蘇聯。今天對烏的戰略，也有同樣考量，即強化烏的經濟，堵截俄羅斯，在此過程中，又可掠奪烏國資產，機關算盡。

轉載自: 晴報

 

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