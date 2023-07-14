科大中大聯合研究：孕婦染新冠損胎盤發育！研發團隊：有助開發更佳治療方案

孕婦感染新冠病毒或會增加妊娠不良的風險，惟科學界至今仍未清楚當中機制。科大與中大聯合研究發現，孕期感染新冠病毒，會顯著改變胎盤的基因調控，損害胎盤發育，影響胎兒健康。研究團隊稱，研究有望為開發更佳治療方案提供潛在分子靶點，或減輕新冠病毒對母體及胎兒健康造成的負面影響。

研究團隊由梁子宇（左）及潘昭頤（右）帶領（科大圖片）

由科大生命科學部副教授梁子宇及中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤帶領的團隊，聚焦研究母胎界面，即母體與發育中胎兒相互作用的區域，於感染SARS-CoV-2病毒後的分子變化。團隊從7名新冠患者及7名健康捐贈者的母胎界面樣本發現，感染新冠病毒會上調干擾素相關基因，顯著增加母胎界面的免疫反應，或會令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險。

助減孕期現不良結果風險

團隊亦發現母胎界面中的血管生成基因失調，有機會導致胎盤血管形成異常，限制胎兒發育；而研究觀察到的分子變化，很大可能是由母親在初次感染病毒時，對其產生的反應所致，而不是病毒直接影響胎盤中的母胎界面組織。

研究又發現，新冠病毒可透過改變特定胎盤細胞內、妊娠相關基因的調控，損害胎盤發育，繼而影響胎兒健康。梁子宇認為，研究結果有助了解在母胎界面未有直接感染新冠病毒的情況下，引起的妊娠併發症分子機制，並為未來研發針對性干預治療措施提供關鍵數據，有望減低孕期出現不良結果的風險。

有關研究結果已在科學期刊《自然-細胞生物學》上發表。