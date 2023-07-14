  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

14/07/2023

【hot talk 1點鐘】施老闆籲面對現實：牛市下半年不會重臨｜放寬按揭成數作用不大 樓市仍難救？

#港樓 #金管局 #樓市 #施永青 #中原地產 #樓價 #上車 #hot talk 1點鐘
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：中原地產創辦人　施永青

 

　　樓市在今年經歷了不同的市場情緒，年初疫情減退，內地與香港重新全面通關、社會復常，樓市成交數量大幅上升，高峰在2月至3月間，根據城市領先樓價指數，樓價在今年上半年也反彈了6.71%。可惜樂觀情緒只維持了3個月左右，踏入4月份成交卻明顯下降，5月及6月成交量繼續萎縮，樓市在半年間由冷變熱，再由熱變冷，轉變之快非常罕見，反映樓市已發出健康警號。金管局上周宣布放寬住宅按揭成數，中原地產創辦人施永青對新措施表示歡迎，不過認為放寬按揭作用正面但不突出。因為放寬按揭屬技術性因素，並非從根本性改變市民置業意向。另外，最近買家對入市抱猶豫態度。不少人士選擇租樓。買樓收租的行為在高息的情況下，短線投資變得無利可圖，可供出租單位變得買少見少，租賃交易大增，相信租金向上相信是無法逆轉。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/S5K51sZIs3U

 

►把時間軸拉到00:22開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#港樓 #金管局 #樓市 #施永青 #中原地產 #樓價 #上車 #hot talk 1點鐘

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk