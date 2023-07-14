從淘寶發展史看線上零售成功之道！淘寶平台、菜鳥物流、芝麻信用是最好示範！馬雲最叻係乜？

馬雲今年回歸並說企業要滅亡不用半年時間，中國經濟正在衰退，市民收入大减，今天不能攻高檔的名牌天貓，反而要和拼多多搶貼地的市場，要集中火力攻淘寶，筆者帶你重温淘寶發展史。

有些人總愛用錄影機回帶般的方式看待事物，認為事態發展理所當然。他們總會認為自己就如《回到未來》的歹角，早就掌握了每場球賽的成績紀錄，若能回到過去，每場投注定必獲勝……但我來告訴大家，世界沒有一種果實叫「如果」，事情上很多人都是摸著石頭過河。2003年處於科網潮爆破不久的年代，智能手機 iPhone 四年後才面世，中國仍處於電商萌芽的年代，淘寶網橫空落地。

淘寶初期只是一個開放的 C2C 討論區，讓買家和賣家在 PC 端作討論、互相認識。當年內地的營商氛圍充滿不信任和猜疑，買家害怕買入假貨劣貨，賣家擔心收不到錢。馬雲的厲害之處，就是能找到痛點，創造螞蟻的前身支付寶，成為一間第三方擔保公司。它能夠保障 買家收到貨品並滿意後才放款，同時也保障賣家能收到款項，如此一來解決了信任問題，二來也逐漸形成良好的營商環境，因此生意直線上升。

支付寶取得成功，首先催生的相關產業就是「客服」，其中一類客服專門提供下單前的諮詢，另一類專門負責售後服務。2006年，第三方服務公司出現，向賣家提供一站式推廣宣傳服務，如攝影、寫軟文和平面設計，淘寶更創造了標準範本「旺舖」作為電商開網店的藍本。由於淘寶平台上以服裝店所佔的比重最多，「淘寶模特兒」 便順理成章地出現，展示衣服穿搭效果和配襯方式。

2007年智能手機 iPhone 面世，2008年阿里巴巴推出手機版支付寶，幾年後內地智能手機普及，加上3G 網絡的完善化，淘寶生意繼續飆升。由於訂單量大增，賣家以往沿用打印機「打單發貨」的模式也逐漸出現變化：有賣家因打印機過熱而釀成火災，訂單處理的程序更搬至線上運作，由此衍生出更多線上業務。 2011年光棍節發貨混亂的災難，逼使物流升級，也促使阿里巴巴開發了一間追蹤貨件動向的物流大數據公 司——「 菜鳥物流 」，2014年再推出類似信用卡分期的消費信貸產品，即是螞蟻金融旗下的「花唄」業務，還有其後個人信用認證的「芝麻信用」。阿里巴巴走到零售業界的最頂層，徹底解決金融問題。

過去廿年的發展，看上去是經過精心設計，實際上是碰到難題才一步一步想辦法解決，配合科技的發展，結合天時和地利的條件，慢慢步向成功。最重要和最聰明之處，就是阿里巴巴並沒有擔起所有問題，而只是專心打造平台，依賴買家、賣家或服務提供者想方法生存，這正是互聯網商業的獨特之處，從淘寶短短廿年的歷史當中，我們可以好好琢磨參透。