利物浦漏洞多，攻守需換血；紐卡素踢歐聯，前線需補強

紐卡素獲沙特財團入主，由降班份子一躍變為殺入歐聯；利物浦受困傷兵和老化，由爭標集團跌到幾乎失去歐洲賽資格。

兩隊處境不一，但都面對兩個關鍵：陣容深度和補強力度；紐卡素是否可以衝擊冠軍？抑或利物浦能夠先回勇挑戰錦標？

多線作戰，依靠的是陣容深度。

紐卡素上季之所以能夠殺入前四，一方面是踢法穩打穩紮，加上沒有歐洲賽壓力，而且其他球隊跌watt，才造就紐卡素乘勢殺入歐聯。

但出戰歐聯，對於紐卡素來說並非易事。

一來，歐聯水平較高，紐卡素隊中球員缺乏歐戰經驗，加上上季艾迪賀維用的一套穩守突擊板斧，今季被看穿後，面對更高水平的對手，現時陣中雖然有不少好球員，例如艾米朗、甘馬雷斯、查比亞等，但其餘人腳不足以應付多線作戰。

此外，賽程頻密，一週兩賽下，又要應付英超聯賽，加上英超再有兩個本土盃賽，對輪換有很大的考驗，艾迪賀維以往也沒有相關的歐洲賽執教經驗，如何調度將會影響成績。



有報道指紐卡素有意冒C朗和尼馬，但賀維就表示球隊沒有打算邀請他們加盟，因為現時球隊的方針是發掘年輕球員；如果此說法當真，則紐卡素短期還不是爭標分子，但建隊方向正確，未來絕對有望成為冠軍黑馬。

從歐聯轉跑道到歐霸的利物浦，陣容同樣面對不少壓力。

上季利物浦大跌Watt，就是因為陣容深度落差太大。失去了文尼、無論買回來的紐尼斯、加普，甚至受到傷患困擾的祖達、戴亞斯等等，都取代不了文尼的角色和重要性，加上攻力大減，利物浦面對死守老鼠拉龜，失分在所難免。

更大問題是，軒達臣年紀大、米拿不復當年勇、法賓奴不在狀態、堤亞高又經常受傷，幾個年輕小將，例如艾洛特和鍾斯等，雖然有潛力，但卻未夠班，結果季初成績大跌。

紐卡素和利物浦在陣容深度上，都有不少缺失，球隊今年夏天就需要正視這個問題，所以補強是兩隊首要任務。

同級對手紛紛增兵，補強的力度將影響紐卡素和利物浦的成績。

紐卡素獲得沙特財團入主，但並沒有如同車路士一樣成為暴發戶，反而逐步買入需要的球員；球隊今夏積極增兵，先有AC米蘭的東拿利加盟，再有望羅致李斯特城的班尼斯，補充中前場實力，彌補上季失球少，入球更少的困境。



東拿利有派路的質素，被視為未來意大利的隊長人選，當日加盟，球會安排他和女友參觀訓練基地和球場，後者甚至發出驚呼；東拿利也希望可以為紐卡素帶來錦標。

上季僅失33球，與曼城並列失球最少的球隊，證明防守能力不俗；但入波只有68個，是Big7中第二少，場均1.7個，只是比曼聯略多，相較阿仙奴少20個，比曼城少26個。所以買前鋒增強攻力是首要任務。

利物浦情況又如何？

入球數字不太差，有75球，場均有近兩球，排在big7的第三位，但費明奴離隊之後，利物浦缺乏一個真正的9號球員，紐尼斯未夠班、加普比較擅長踢左翼鋒，所以尋找一個正中鋒非常重要。



有傳沙特聯賽向隊長軒達臣開出70萬周薪的人工，後者更有機會離隊；另一中場法賓奴同樣收到來自沙特的報價。如果利物浦最終放走兩人，則中場幾乎大換血，下季表現未必會大改善。

中場已經買入麥阿里士打和來自萊比錫的中場蘇保拉斯爾，重組基本已經完成，只要法賓奴重拾狀態，這條中長線定能撐起利物浦。

還有一個問題，是後防退化。雲迪克和馬迪普都開始走下坡，未能長期應付高強度賽事，干拿迪又經常受傷，利物浦的後防非常脆弱。如果今年不買人增強後防實力，恐怕又會再度與錦標無緣。



上季高普已經將阿諾轉型，今季的高普可能會再出招改變球隊的踢法。尤其前鋒紐尼斯和高普都不是以往文尼和費明奴的類型，再踢偽9號的兩翼前插的戰術，明顯不合時宜，如何變陣，會是高普能否帶隊重返爭標行列的關鍵。

紐卡素和利物浦，兩隊都是在前四邊緣，距離要爭標尚有距離；前者經驗欠奉，一定要找幾個如東拿利一樣的優質球員加盟，增強實力；後者班底不俗，但要迅速換血，否則仍只會爭四非爭標。