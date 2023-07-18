童年時，不停被長輩及老師點醒——聰明反被聰明誤！

意思簡單，是自以為聰明者，反而經常被所謂聰明的行為耽誤或坑害。原句出自蘇軾的《洗兒》。

今日諗起這句話，因近年發覺家居附近，無論在街上或商場內，越來越多人坐電動輪椅。有的一睇就知需要（例如曾經中風或明顯傷殘截肢）。但有部份，看落正正常常，純粹貪玩或懶行，扮傷殘。間中更差的，會用電動輪椅「鍊車」，向朋友炫耀其「跑車」最高時速！

若非需要，切勿因懶惰或扮聰明而坐輪椅，因會令你肌肉流失，了無生氣。

清楚記得，已故大作家倪匡，多年前移民三藩市，見到老友蔡瀾來訪，也曾「晒」自己在毫無需要下，出街坐電動輪椅，好處是唔使行路兼人人讓路。

倪匡早年定居三藩市，頑童心態，無需要而日日輪椅出入，很快已經要用拐杖了。

這種做法，聽落好好玩，兼且倪匡的大頑童形象深入民心，大家也就打過哈哈算。

不過，最近認識了一位老人科權威L醫生，非常嚴肅地指出，毋須要而將自己日夜困電動輪椅者，最佳形容——以為好鬼醒，其實豬頭炳！

尤其當一個人進入第三齡階段（六十歲開始），就算身體沒有大病，但整體機能已步入衰退期，呈老化現象。

其中最普遍一種症狀，是失肌症（Sarcopenia），Sacro 醫學上解作肌肉，而Penia則是失去的意思。踏入六十五歲，更為明顯。大家經常見到男長者上身雖挺著一個大肚腩（是脂肪而非肌肉），但下身由屁股到大小腿則明顯又瘦又幼，因肌肉大量流失了。這樣，就造成纖弱的下肢孭起重重的上身，結果極易失去平衡而摔倒，導致連串頑疾的出現。

L醫生指出，長者摔倒，原因眾多，包括：肌肉及筋骨退化、身體衰弱乏力、視力下降、失肌症、中風、柏金遜症、腿部關節痛、受藥物影響……。

不過，萬事講究根源，正是長期缺乏運動，沒做強化肌肉訓練， 身體平衡力自然差，遇上少少意外也會摔到，引致手腕或股骨骨折，可能要長期臥床，導致身體更孱弱。

持久有紀律做運動非常重要，可防摔倒。

L醫生指出，無需要而日日貪玩坐輪椅者，其實蠢過豬。因踏入第三齡，為防身體急速退化，除每天應進食豐富蛋白質的天然食物提高肌肉量外，更重要是多做運動！

大家見到家傳戶曉的明星胡楓，九十歲了，仍無需用拐杖，可健步、唱歌及跳舞，點解？因為日子有功！

修哥已經九十歲，仍玩得、唱得、跳得，因永遠堅持——能行就不坐（車）。日子有功也。

佢親口對小弟講：「智華，我從來行得就唔會坐車！因走路令血液流通，筋骨柔軟，乃最佳運動及防跌訓練！」。

老友，若修哥傻吓傻吓以為坐電動輪椅最舒服最「聰明」，唔使行，很可能，佢早早已因失肌而入住護老院了。

聰明總被聰明誤，乃永恆真理。